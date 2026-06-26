Detienen a un presunto implicado en el secuestro de Roxana Guzmán en Veracruz

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y de la Fiscalía General del Estado llevan a cabo diligencias en un rancho ubicado en el municipio de Moloacán, para dar con el paradero de Roxana Guzmán, directora del medio de comunicación Pulso Informativo del Sureste, privada de su libertad el pasado 2 de junio.

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¿Qué ocurrió durante el operativo en Moloacán?

Y aunque no ha sido confirmado por autoridad alguna, se sabe que fue detenido un sujeto de nombre José del Carmen “N”, presuntamente vinculado a estos hechos.

Ayer jueves 25 de junio por la tarde se llevó a cabo un operativo en un rancho de Moloacán, municipio a una hora y media de distancia de Acayucan, donde fue secuestrada la comunicadora.

Detienen a un presunto implicado en el secuestro de Roxana Guzmán Ampliar

¿Qué han informado las autoridades sobre el caso?

Hasta el momento trascendió que fue localizado un cuerpo sin vida al interior del rancho, mismo que podría ser el de Roxana Guzmán.

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Hasta el momento ninguna autoridad estatal, ni la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo la investigación, han confirmado esta información.

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