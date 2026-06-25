Vacaciones de verano SEP 2026 ya empezaron: Lista de estados donde ya terminaron las clases

En varios estados del país, las vacaciones de verano 2026 ya comenzaron antes por ajustes al calendario escolar.

Las vacaciones de verano de 2026 no llegaron al mismo tiempo para todos los estudiantes del país. Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene un calendario oficial, varias entidades decidieron mover las fechas y adelantar el cierre del ciclo escolar debido a las altas temperaturas y a distintos ajustes relacionados con el Mundial 2026.

Esto ha provocado que mientras miles de alumnos ya guardaron los cuadernos y comenzaron el descanso, otros todavía tienen que levantarse temprano y acudir unos días más a clases. Aquí te contamos qué estados ya bajaron la cortina del ciclo escolar y cuáles son las fechas que debes tener en el radar.

¿En qué estados ya empezaron las vacaciones de verano SEP 2026?

Algunas entidades optaron por adelantar el fin de cursos, por lo que las vacaciones ya arrancaron o están a punto de hacerlo. Las fechas quedaron así:

Colima: último día de clases el 25 de junio de 2026.

Yucatán: terminan el 26 de junio de 2026.

Tlaxcala: concluyen el 30 de junio de 2026.

Baja California Sur: finalizan el 3 de julio de 2026.

San Luis Potosí: cierre el 5 de julio de 2026.

Nuevo León: terminan el 8 de julio de 2026.

Tamaulipas: último día el 10 de julio de 2026.

Sinaloa: finalizan el 10 de julio de 2026.

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¿Por qué se adelantaron las vacaciones en algunos estados?

En varias regiones del país las temperaturas han alcanzado niveles que complican las actividades dentro de las escuelas y representan un riesgo para estudiantes, maestros y personal educativo. Ante este panorama, algunas autoridades estatales decidieron tomar medidas para proteger a la comunidad escolar.

Es importante mencionar que estas decisiones no dependen directamente de la SEP federal, sino de cada secretaría a nivel estatal, por lo que las fechas pueden ser distintas de una entidad a otra.

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¿Cuándo empiezan las vacaciones según la SEP para el resto del país?

Para los estados que continúan bajo el calendario oficial, el ciclo escolar 2025-2026 concluye el 15 de julio de 2026.

Eso significa que todavía quedan alrededor de dos semanas de clases, el cierre será igual para las entidades que no realizaron ajustes y las vacaciones arrancarán a mediados de julio.

¿Cómo saber si el adelanto aplica en tu estado?

Puedes consultar los avisos de la Secretaría de Educación estatal o estar pendiente de los comunicados que emita la escuela de tus hijos.

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