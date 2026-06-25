Detienen a exalcalde de Ayala por presuntos nexos con la delincuencia organizada

Detienen a exalcalde en Morelos por sus nexos con la delincuencia organizada

Como parte de la Operación Enjambre, fuerzas federales detuvieron al expresidente municipal de Ayala, Antonio Domínguez Aragón, “El Naranjo”, por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

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¿Cómo ocurrió la detención del exalcalde de Ayala?

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Guardia Nacional, llevaron a cabo un operativo en la región oriente de la entidad que culminó con la captura del exalcalde.

Los reportes indican que las fuerzas federales llegaron al domicilio del exedil y cumplimentaron una orden de aprehensión girada por un juez federal, como parte de las investigaciones que se realizan en la entidad en contra de funcionarios y exservidores públicos ligados con grupos delincuenciales.

Domínguez Aragón fue presidente municipal de Ayala en el periodo 2016-2018 y diputado federal del tercer distrito por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), además se desempeñó como presidente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (ASURCO).

¿Con qué investigaciones se relaciona el operativo?

En el operativo también fue detenido Roberto Santos Urzúa, exsecretario del Ayuntamiento de Ayala. Ambos fueron trasladados a las instalaciones de la FGR para su certificación médica y puesta a disposición.

La detención de ambos exfuncionarios se relaciona con la reciente captura de Homero Figueroa, alias “La Tripa”, líder del Comando Tlahuica, quien se habría acogido a los programas de testigos protegidos para ampliar las investigaciones en contra de los llamados “narco-políticos”.