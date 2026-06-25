Brugada entrega rehabilitación de embarcaderos Xochimilco con inversión de 84 mdp

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, entregó este jueves las obras de rehabilitación de los embarcaderos Xochimilco Nuevo Nativitas, Zacapa y Las Flores, en los que se invirtieron 84 millones de pesos.

“Esta obra beneficia primero a Xochimilco, a las familias que viven del turismo, a los remeros, comerciantes, músicos y prestadores de servicios, pero también mejora la experiencia de los visitantes que llegan de toda la ciudad, del país y del mundo”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

La transformación de los embarcaderos Nativitas, Las Flores y Zacapa se diseñó con una visión de vanguardia y sustentabilidad profunda.



Con esto, demostramos que un turismo diferente es posible en Xochimilco: regenerativo, no extractivista, que respeta el entorno, cuida la… pic.twitter.com/adq3AspEL2 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 25, 2026

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¿Qué obras se realizaron en los embarcaderos de Xochimilco?

La obra implicó la intervención y recuperación de 19 mil metros cuadrados, la reconstrucción de 88 locales comerciales y la renovación de casi 10 mil metros cuadrados de pisos.

Rehabilitación de embarcaderos Xochimilco Ampliar

La mandataria aseguró que la rehabilitación forma parte de una estrategia más amplia para rescatar el patrimonio ambiental, cultural e histórico de Xochimilco.

Por ejemplo, explicó que la Secretaría de Gestión Integral del Agua realiza trabajos para recuperar los niveles de los canales de Xochimilco, incluyendo la rehabilitación de las esclusas llamadas Hierbabuena y Miramar.

“Uno de los grandes legados que podemos dejar como gobierno es la recuperación profunda de la Ciudad Lacustre. Así como invertimos en el Metro, debemos invertir en rescatar nuestros canales, chinampas y ecosistemas”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Entregamos la remodelación histórica de los embarcaderos Nativitas, Las Flores y Zacapa, una obra monumental de justicia socioambiental y económica para las miles de familias, remeros y comerciantes que viven del turismo y resguardan nuestras tradiciones.



Fieles a nuestro… pic.twitter.com/uVm0cnEIXR — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 25, 2026

¿Qué acciones sustentables incluye el proyecto?

Explicó que parte del mobiliario fue fabricado con materiales reciclados y que la infraestructura incorpora tecnologías sustentables como una torre hidrobotánica que capta y filtra agua de lluvia para su reincorporación al acuífero.

“Esta inversión inaugura una nueva generación de infraestructura que transforma la ciudad sin destruir al planeta”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Rehabilitación de embarcaderos Xochimilco Ampliar

La jefa de Gobierno fue acompañada por las secretarías de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza y de Turismo, Alejandra Frausto.

En Vivo | Acompáñame a la inauguración de los Embarcaderos Nuevo Nativitas, Zacapa y Las Flores. https://t.co/qyeTvmyr46 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 25, 2026

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