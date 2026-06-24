Carlos Bonavides busca llegar a la Cámara de Diputados: Esto es lo que se sabe sobre su interés por Morena

El actor Carlos Bonavides, famoso por interpretar a “Huicho Domínguez” en la televisión mexicana, volvió a generar conversación pública luego de expresar su interés por incursionar de lleno en la política. Así que te contamos todo lo que se sabe sobre su interés por formar parte de las filas de Morena.

¿Es real que Carlos Bonavides quiere formar parte de Morena?

La respuesta a la pregunta es sencilla y si, de acuerdo con declaraciones del actor, manifestó su deseo abiertamente de integrarse a Morena y participar activamente en la vida política del país.

El actor explicó que siente afinidad con algunas iniciativas tomadas por el gobierno actual, lo que hace que nazca el gusto para trabajar en favor de los sectores vulnerados. Entre los temas que recalcó es importante seguir son los apoyos sociales para adultos mayores y personas con menos recursos.

¿Cuáles son sus expectativas de lanzarse como diputado?

Carlos Bonavides considera que su trayectoria pública y el contacto que ha mantenido durante años con la ciudadanía, podrían ayudarlo a desempeñar un papel importante dentro del servicio público. Según sus declaraciones, uno de los principales objetivos sería impulsar iniciativas relacionadas con el bienestar social y representar las inquietudes de la población desde la Cámara de diputados.

El actor también ha señalado que busca demostrar que las figuras provenientes del mundo artístico, pueden involucrarse en la política con propuestas y trabajo, más allá de su popularidad mediática.

¿Qué se tiene que hacer para poder formar parte de los diputados de Morena?

Para convertirse en diputado federal bajo las siglas de Morena, una persona debe cumplir con los requisitos establecidos por la Constitución mexicana y por las reglas internas del partido. Entre ellos, se encuentran:

Ser ciudadano mexicano

Contar con sus derechos político-electorales vigentes

Cumplir con la edad mínima requerida

Participar en los mecanismos de selección de candidaturas definidos por Morena

Dependiente del proceso electoral, los aspirantes pueden ser considerados mediante encuestas, procesos internos o designaciones partidistas. Posteriormente, debe ser registrados formalmente ante las autoridades electorales para competir por una diputación.