Tribunal Electoral quita 110 mil afiliados a Morena; Ariadna Montiel defiende el padrón de militantes

La presidenta del partido Morena, Ariadna Montiel, afirmó que no está de acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de quitarle alrededor de 110 mil afiliados, cuyos nombres aparecían también en los padrones de otras organizaciones políticas, sin embargo, dijo, que la respetarán.

“Nosotros no compartimos la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Afirmamos que nuestras afiliaciones se han hecho de manera correcta, que son ciudadanos mexicanos y mexicanas que gustan y participan de estar dentro de Morena”, aseguró.

“Nuestras afiliaciones se han hecho de manera correcta”: Ariadna Montiel

En conferencia de prensa, al anunciar el inicio del registro de sus precandidatos a los gobiernos estatales, Ariadna Montiel explicó: “No es que se estén registrando indebidamente (las afiliaciones). No, lo que tenemos es duplicidad con los nuevos partidos”.

Falta de documentación clave sepultó la defensa legal del partido

El tribunal requirió a Morena que presentará las células de afiliación originales, así como la hoja original de firmas pero no lo hizo.

La dirigente afirmó que Morena cree en la democracia y por ello avala la creación de nuevos partidos “y es el derecho legítimo de las y los ciudadanos mexicanos y mexicanas de agruparse en torno a un partido político”.

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