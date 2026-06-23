Propone INE sanciones a organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos

Las sanciones del INE podrían alcanzar a diversas organizaciones ciudadanas que buscan convertirse en partidos políticos nacionales, luego de que la autoridad electoral detectara presuntas afiliaciones irregulares, manipulación de documentos y simulación de la voluntad ciudadana durante el proceso de constitución de nuevos institutos políticos.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó cuatro anteproyectos de resolución relacionados con procedimientos sancionadores ordinarios contra organizaciones ciudadanas que participan en el proceso de constitución de Partidos Políticos Nacionales 2025-2026.

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Los expedientes derivan de denuncias e irregularidades detectadas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

#BoletínINE 📄 | Comisión de Quejas y Denuncias aprueba anteproyectos de resolución de organizaciones ciudadanas en proceso de constitución de Partidos Políticos Nacionales.



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Detectan irregularidades en afiliaciones para nuevos partidos políticos

Durante una sesión extraordinaria urgente de carácter privado, la Comisión analizó diversos casos vinculados con presuntas anomalías en la captación de afiliaciones ciudadanas mediante la Aplicación Móvil del INE y, en algunos casos, a través del denominado Régimen de Excepción.

Uno de los asuntos involucra a la Agrupación Política Nacional “Que Siga la Democracia”, respecto de la cual se propone acreditar infracciones relacionadas con la manipulación de fotografías en credenciales para votar, el uso de imágenes tomadas de pantallas para simular fotografías vivas de ciudadanos y la alteración de documentos para aparentar afiliaciones válidas.

En el caso de “México Tiene Vida, A.C.”, la Comisión identificó registros de afiliación sustentados en fotografías obtenidas de dispositivos electrónicos, imágenes manipuladas y el uso de fotocopias de credenciales para votar cuando el procedimiento exigía documentos originales.

Sin embargo, en algunos expedientes se determinó que no existían elementos suficientes para acreditar las irregularidades denunciadas.

Asimismo, en la organización “Construyendo Sociedades de Paz, A.C.” se detectaron afiliaciones respaldadas con imágenes obtenidas de fuentes no autorizadas, además de la modificación de una firma para hacerla pasar como capturada directamente en un dispositivo electrónico, situación que la autoridad consideró una maniobra para presentar elementos no auténticos.

Multas y posibles acciones legales por anomalías detectadas

La Comisión también aprobó un anteproyecto relacionado con “México Tiene Vida, A.C.” por la presunta oferta de dinero a una funcionaria electoral encargada de certificar una asamblea distrital celebrada en Chihuahua.

Según el expediente, la propuesta económica habría sido realizada por una persona designada por la propia organización, luego de que el evento fuera cancelado por falta de quórum.

Como resultado de estos casos, la Comisión propone imponer multas a las organizaciones involucradas y dar vista a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para que determine las acciones correspondientes.

En el caso relacionado con la presunta oferta económica, también plantea solicitar a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Los cuatro anteproyectos serán enviados al Consejo General del INE, instancia que deberá analizarlos y, en su caso, aprobar las resoluciones definitivas.

De concretarse, las sanciones del INE formarían parte de las medidas para garantizar la legalidad y transparencia en el proceso de constitución de nuevos partidos políticos nacionales. Asimismo, las sanciones del INE deberán ser evaluadas por el Consejo General antes de que se emita una resolución final.

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