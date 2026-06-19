Defiende INE proceso para la creación de nuevos partidos políticos

El INE afirmó que el proceso para crear partidos políticos nacionales cuenta con mecanismos de fiscalización, verificación y revisión para garantizar legalidad y transparencia. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El Instituto Nacional Electoral, INE, defendió el proceso para la constitución de nuevos partidos políticos nacionales y aseguró que cuenta con mecanismos de revisión, fiscalización y verificación que garantizan transparencia, legalidad y certeza jurídica en cada una de las etapas.

A través de un comunicado, el organismo explicó que las organizaciones interesadas en obtener su registro deben acreditar requisitos relacionados con afiliaciones ciudadanas, presencia territorial, organización interna y rendición de cuentas, los cuales son revisados mediante procedimientos técnicos, jurídicos y administrativos especializados.

#BoletínINE 📄 | Un procedimiento diseñado para fortalecer la democracia y la confianza ciudadana.



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El INE destacó que la validación de afiliaciones, la supervisión de asambleas, los cruces con el Padrón Electoral y la fiscalización de recursos forman parte de un modelo integral diseñado para asegurar que las decisiones sobre el otorgamiento de registros se sustenten en evidencia documental y en el cumplimiento de la ley.

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Fiscalización y certeza jurídica en el proceso electoral

Señaló que las determinaciones que adopta la autoridad electoral no responden a criterios discrecionales ni políticos, sino al análisis de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

El organismo reiteró que el objetivo es garantizar reglas claras y confiables para la participación política de la ciudadanía, fortalecer la confianza en las instituciones democráticas y asegurar condiciones de equidad para todas las organizaciones que buscan constituirse como partidos políticos nacionales.

Además, indicó que los procedimientos de fiscalización y verificación permiten que las resoluciones relacionadas con los partidos políticos se fundamenten en criterios técnicos y en el cumplimiento de la legislación aplicable.

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