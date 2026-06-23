Inglaterra vs Ghana EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 2 del Mundial 2026
Inglaterra y Ghana se enfrentan este martes 23 de junio en el Estadio de Boston, por la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026.
La selección inglesa arrancó con autoridad su participación en la Copa del Mundo al derrotar 4-2 a Croacia, uno de los rivales más complicados del grupo.
Harry Kane fue la gran figura con un doblete, mientras que Jude Bellingham y Marcus Rashford también aparecieron en el marcador para confirmar el potencial ofensivo de los dirigidos por Thomas Tuchel.
Más allá de los tres puntos, la principal preocupación del cuerpo técnico pasa por el estado físico de algunas de sus figuras. Bukayo Saka sigue arrastrando molestias en el tendón de Aquiles y no entrenó con normalidad en los últimos días. Aunque no está descartado, su participación sigue siendo una incógnita.
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Lionel Messi, máximo goleador de los Mundiales: así rompió el récord de Miroslav Klose
También existen dudas sobre Declan Rice y Marcus Rashford, quienes han trabajado con cargas diferenciadas. Sin embargo, ambos apuntan a estar disponibles para un encuentro que podría definir al líder del Grupo L.
¿Cómo llega Ghana tras vencer a Panamá?
Ghana cumplió con la obligación de ganar en su debut, 1-0, aunque tuvo que trabajar más de lo esperado para superar a Panamá.
El conjunto dirigido por Carlos Queiroz mostró solidez defensiva durante varios lapsos del encuentro, pero también dejó algunas dudas en la generación de juego y la contundencia frente al arco rival.
La buena noticia para las Estrellas Negras es la posible reaparición de Thomas Partey. El mediocampista no pudo viajar a Canadá por asuntos legales pendientes en Reino Unido, pero sí permaneció con la delegación en Estados Unidos y podría regresar al once titular.
Su presencia sería clave para equilibrar el mediocampo frente a una Inglaterra que cuenta con jugadores de enorme calidad técnica y velocidad en transición. En ataque, Ghana dependerá en gran medida de lo que puedan producir Antoine Semenyo, Jordan Ayew e Iñaki Williams para intentar sorprender a una de las favoritas al título.
Posibles alineaciones de Inglaterra y Ghana
Inglaterra
Thomas Tuchel mantendría su tradicional esquema 4-2-3-1, con algunas modificaciones dependiendo de la evolución física de sus futbolistas.
Posible alineación:
Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.
Ghana
Carlos Queiroz apostaría por una formación equilibrada para intentar competir en la posesión y cerrar espacios.
Posible alineación:
Benjamin Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Minseh; Yirenkyi, Thomas Partey; Fatawu, Sulemana, Antoine Semenyo; Jordan Ayew.
Si los ingleses logran imponer el ritmo desde el inicio, tienen argumentos suficientes para controlar el encuentro y acercarse a la clasificación matemática.
¿Qué sigue para Inglaterra y Ghana en el Mundial 2026?
El ganador de este partido quedará muy cerca de asegurar su boleto a la fase de eliminación directa. Inglaterra busca confirmar su condición de candidata al título y adueñarse del liderato del Grupo L.
Para Ghana, sumar frente a los Tres Leones representaría un paso enorme hacia la clasificación y aumentaría sus posibilidades de avanzar por primera vez desde Brasil 2014. La última jornada podría definir el orden final del grupo, pero los puntos en juego en Foxborough tienen valor de oro para ambos seleccionados.
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¿Cuánto gasta un aficionado en el FIFA Fan Fest del Zócalo? Canaco CDMX reporta 576 mil asistentes
Inglaterra vs Ghana DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
FECHA: martes 23 de junio
HORA: 14:00 horas (tiempo del centro de México)
ESTADIO: Estadio de Boston
TV: ViX Premium