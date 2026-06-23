Banco del Bienestar descarta afectaciones a usuarios tras sanciones de la CNBV

El Banco del Bienestar afirmó que las sanciones impuestas por la CNBV derivan de observaciones administrativas detectadas en 2023 y no representan daño patrimonial para sus usuarios.

El Banco del Bienestar afirmó que las sanciones impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) derivan de observaciones administrativas detectadas en 2023 y no representan daño patrimonial para sus usuarios ni afectaciones a los recursos destinados a los Programas para el Bienestar.

Sanciones de la CNBV corresponden a observaciones administrativas

A través de un comunicado, la institución financiera precisó que las observaciones de la autoridad reguladora ya fueron atendidas mediante un fortalecimiento de sus procesos internos, controles operativos, gestión de riesgos y mecanismos de supervisión institucional.

El banco subrayó que las sanciones no implican la existencia de irregularidades en el manejo de los recursos ni comprometen la operación cotidiana de la institución, por lo que actualmente opera de manera normal.

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Banco del Bienestar mantiene operación y estabilidad financiera

Asimismo, el Banco del Bienestar reiteró que mantiene su solvencia y estabilidad financiera, al tiempo que continúa cumpliendo con su mandato de promover la inclusión financiera y acercar servicios bancarios a las comunidades que históricamente habían carecido de acceso a la banca.

Para la institución, las medidas implementadas tras las observaciones de la CNBV han permitido fortalecer su operación y garantizar la continuidad de los servicios financieros que presta a millones de beneficiarios de programas sociales en todo el país.

De esta manera, el Banco del Bienestar señaló que mantiene sus operaciones de forma regular y que los recursos administrados para los programas sociales continúan resguardados bajo los mecanismos establecidos por la institución.

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