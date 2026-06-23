¿A qué hora cerrará el metro de la CDMX por el México vs. Chequia en el Estadio Ciudad de México?

El próximo miércoles 24 de junio, el Estadio Ciudad de México tendrá otro partido de los 5 que están programados para el Mundial 2026. Es por eso que han decidido extender el servicio del Metro CDMX para que sus asistentes, puedan regresar con bien a casa. Te dejamos todo lo que se sabe hasta el momento.

México vs. Chequia: Confirman horario extendido del Metro

La Selección Mexicana llega al Estadio Ciudad de México para disputar su tercer partido en el Mundial 2026. Con ello, miles de aficionados tanto de México como de Chequia, podrán moverse con facilidad por el transporte público para lograr llegar al evento deportivo.

Para eso, las autoridades correspondientes han decidido extender el horario de la línea 2 del metro de la CDMX, por lo que cerrarán a la 1:00AM, de acuerdo con la jefa de Gobierno.

¿Cuál es el horario del partido entre México vs. Chequia?

El Estadio Ciudad de México se ha convertido en el único estadio en el mundo en albergar tres Copas del Mundo. Por lo que en este siglo, el Mundial 2026 ha sido el más importante para el recinto.

Ahora, en este tercer partido por disputar de la Selección Mexicana se enfrentarán contra Chequia este miércoles 24 de junio y si eres de los o las afortunadas que asistirán, seguro será una experiencia inolvidable. Sin embargo, si no asistes, puedes disfrutarlo por tv abierta o plataformas digitales para no perderte ningún gol.

Todo apunta a que será en punto de las 19:00 hrs, cuando se decidirá qué tan arriba puede llegar la Selección.

¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México?

La respuesta es muy sencilla, pues para el partido de México vs. Chequia, se habilitará como en otras ocasiones el metro y tren ligero como principales transportes públicos para llegar al Estadio Ciudad de México.

Lo más sencillo es tomar la línea 2 del metro hasta Tasqueña

Tomar el Tren Ligero, y recuerda llevar el boleto en mano ya que, en ocasiones pasadas, solo dejan tomarlo si llevas el boleto a la mano

Bajas en la estación Estadio Azteca

En caso de asistir con automóvil, lo mejor será revisar las calles aledañas que estén cerradas pues, en los dos partidos pasados hay un perímetro de restricción para que miles de aficionados puedan disfrutar de un momento completamente peatonal y una fiesta futbolista.