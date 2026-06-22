CFE: ¿Cómo ahorrar hasta 60% en tu recibo de luz con paneles solares? Requisitos para acceder a ellos

Si eres de las personas que buscan reducir el consumo y así los gastos para su hogar en cuestiones de luz, te dejamos la receta perfecta para poder lograrlo. Y es que la CFE ha dicho que existe un truco con paneles solares para ahorrar hasta un 60% de dinero en tu recibo de luz. Así que sigue leyendo para obtener toda la información.

¿Qué recomienda la CFE al tener paneles solares para reducir costos en el recibo de la luz?

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cada vez más personas están optando por instalar paneles solares en sus hogares como una forma de reducir el monto que pagan en el recibo de la luz de la CFE. Y todo se puede hacer por un programa llamado “Techos Solares”.

Éste consiste en una iniciativa que busca facilitar la instalación de paneles solares en viviendas, pequeños comercios y otros inmuebles para que los usuarios generen parte de su propia electricidad y reduzcan el monto que pagan en el recibo de luz.

¿Cómo funciona el programa “Techos Solares” de la CFE?

Es importante mencionar que el programa cuenta con términos bastante sencillos, es decir:

Se instalan paneles solares en el techo de una casa o negocio

Los paneles captan la energía del sol y la convierten en electricidad

Esa energía se utiliza para alimentar los aparatos eléctricos del inmueble

Si se genera más electricidad de la que se consume, la cual puede enviarse a la red eléctrica mediante un esquema de interconexión con la CFE

Al consumir menos energía de la red convencional, el recibo de luz disminuye

¿Quiénes puede adquirir paneles solares pare reducir costos en el recibo de luz?

Para ser acreedor o acreedora al programa de Techos Solares de la CFE, la vivienda o negocio necesitan cumplir con ciertas condiciones como:

Ser propietarios de la vivienda

Ser propietarios de negocios

Personas con consumo eléctrico medio o alto que buscan reducir sus gastos de energía

Por lo que los requisitos pueden variar según el programa o financiamiento disponible en cada entidad.

¿Cuánto se puede ahorrar?

Según las estimaciones citadas en diversas publicaciones, el ahorro puede llegar a ser de entre un 40% y 60% del recibo de luz, aunque depende de factores como:

El consumo eléctrico en general del hogar

La cantidad de paneles instalados

La ubicación geográfica

Las horas de sol que recibe el inmueble

Recuerda que la CFE no regala paneles solares ni tiene actualmente algún programa para recibir estos gratuitamente o con costo, por lo que es mejor acudir a comparar precios para que queden bien instalados.