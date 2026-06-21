“Eres una traidora a la patria”: Ariadna Montiel responde a Maru Campos por críticas al gobierno federal

En defensa salió la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la exigencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, de entregar al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

¿Qué respondió Ariadna Montiel a las declaraciones de Maru Campos?

Después que Maru Campos sostuvo que la actual tensión entre México y Estados Unidos, en materia de seguridad se debe a la protección que, dijo el gobierno de Morena brinda a funcionarios.

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A través de su cuenta de la red social X, la morenista lanzó un:

“¿cómo te atreves? a la mandataria estatal.

Y es que enfatizó que no puede dar lecciones de “seguridad y soberanía” después de promover la intervención extranjera:

“Tienes a #Chihuahua dentro de los estados con mayor violencia y abandonas el gobierno por dos semanas, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones durante todo tu gobierno? Suman más tus viajes al extranjero que tus visitas a los municipios más pobres del estado”, escribió.

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¿Qué argumentos utilizó la dirigenta de Morena?

La ex Secretaria de Bienestar señaló a Campos Galván de querer entregar la patria y someter a México a un país extranjero, como lo hizo el ex presidente Felipe Calderón:

“No tienes calidad moral para emplazar a nuestra presidenta. Te recuerdo que fue #GarcíaLuna quien, durante los gobiernos panistas, pactó con el crimen organizado, con una estrategia que, a todas luces, solo nos trajo más violencia”.

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Ante ello calificó a la gobernadora de una traidora a la patria, al promover la violación de la soberanía del país.

A pesar de ello enfatizó que el gobierno de Morena defenderá la soberanía de la patria “frente a lo más rancio del conservadurismo hipócrita que representas”.

En el video difundido María Eugenia Campos rechazó cualquier intervención militar unilateral en territorio mexicano y aseguró que su compromiso con la soberanía nacional es absoluto.

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