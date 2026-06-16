¿Se repetirá la elección en Coahuila? Morena solicita la nulidad total

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, dijo que pedirán la nulidad total de la elección Coahuila realizada el pasado domingo 7 de junio debido a irregularidades en al menos 20% de las casillas.

Se llevó a cabo la Jornada Electoral para renovar a los diputados locales del Congreso del Estado de Coahuila. Ampliar

¿Por qué Morena busca la nulidad de la elección en Coahuila?

“Estamos pidiendo la anulación de la elección, se detectaron irregularidades en 962 casillas por diversas diversos motivos lo que representa el 22.6% de la votación. Derivado de lo anterior se solicita la nulidad total de la elección, es decir, de los 16 distritos locales vamos a llegar hasta la última instancia electoral para detener este operativo que el PRI realizó”.

La dirigente afirmó que presentaron en total 17 quejas ante las autoridades electorales, una por cada distrito electoral y una general.

Adicionalmente irán en tres rutas:

La primera en la Fiscalía General de la República.

La segunda ante el Instituto Nacional Electoral .

. La tercera en la Unidad de Inteligencia Financiera.

¿Qué irregularidades denunció Morena en los comicios?

Son cinco lo ejes que estamos impugnando, explicó. “Compra y coacción del voto mediante los QR, participación indebida de los servidores públicos, uso electoral de los programas sociales del estado, intimidación y la violencia política de género”.

La presidenta informó que Manuel Zavala sustituirá a Andy López Beltrán como secretario de Organización. Dijo que este nombramiento deberá ser ratificado por el Consejo Nacional.

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¿Qué dijo la dirigencia de Morena sobre las protestas y el Mundial 2026?

En conferencia de prensa, en la que se abordaron diversos temas, la dirigente morenista se refirió a las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Hizo una comparación de cuando ella realizaba manifestaciones. pero no hemos violentos, dijo.

“Nosotros fuimos activistas sociales pero siempre lo hicimos en el marco del respeto y nuestra lucha la seguimos reivindicando pacífica. No aceptamos, no vemos con buenos ojos que la lucha social sea a través de la violencia”. —

Por otra parte, confió en que no se vea a ningún funcionario militante de Morena, en los estadios de futbol viendo los partidos del Mundial.

“Respetamos y felicitamos a quien puede tener los recursos para comprar un boleto para el mundial e ir a ser parte de esta fiesta, nosotros consideramos que quienes militamos en Morena debemos de estar con el pueblo. Ojalá que ningún compañero o compañera ande ahí en el estadio con boletos de 120 mil pesos. Hay que estar con el pueblo en el Fan Fest que ahí podemos entrar de manera gratuita”.

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