Sheinbaum propone consultar en escuelas la regulación del uso de celulares

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 20JUNIO2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la ceremonia de entrega de la Beca Rita Cetina en Tijuana, Baja California. FOTO: SAÚL LÓPEZ/PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Frente a padres de familia y estudiantes de primaria, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó su propuesta de consultar en las escuelas la posibilidad de regular el uso de celulares en niños y adolescentes, principalmente en las escuelas.

¿Qué propone sobre el uso de celulares en las escuelas?

Desde Tijuana, Baja California, la mandataria convocó a todos a participar en la discusión sobre el tiempo en que los niños pueden pasar frente a la pantalla de un celular y si se les debe o no permitir el uso en la escuela.

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Sheinbaum Pardo consideró que los niños y jóvenes pueden usar el celular, pero en ciertos horarios.

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Además, recordó la gran cantidad de estudios que alertan sobre los efectos nocivos que generan en los niños los celulares, como la ansiedad.

“No crean que es tan bueno que estén tantas horas en el celular”, dijo.

“Yo estoy poniendo a discusión en todo el país, en todas las escuelas, mamás, papás, maestros, que está bien que los niños, las niñas vean un rato el celular, pero no puede ser toda la tarde, y en la noche hay que poner un horario.

A cierta hora, se acabaron las pantallas. ¿Quién está de acuerdo con eso? Bueno, las mamás y los papás están a favor, la mayoría”, dijo.

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¿Qué informó sobre las becas para estudiantes?

En su segundo día de gira de trabajo por Baja California, la presidenta entregó a estudiantes las becas “Rita Cetina”, e informó que para este ciclo serán nueve millones de niñas y niños en el país, los que recibirán este apoyo económico para la compra de útiles escolares y uniformes escolares.

Sheinbaum llama a niños a sentirse orgullos de ser mexicanos

Finalmente, la mandataria llamó a su público infantil a sentirse orgullosos de su país, de sus raíces y de su historia.

“Vivimos en un país grandioso. Que nadie les diga nada a las mexicanas y a los mexicanos. Somos trabajadores, tenemos historia, somos un pueblo extraordinario”, afirmó.

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