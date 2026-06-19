Mujeres con Bienestar 2026: Edomex revela calendario final de pagos del tercer bimestre del año

El pago de Mujeres con Bienestar se deposita según la letra del primer apellido de cada beneficiaria.

La Secretaría de Bienestar del Estado de México, encabezada por Juan Carlos González Romero, ya dio a conocer el calendario de depósitos del programa Mujeres con Bienestar correspondiente al tercer bimestre del año. Los pagos comenzaron el 17 de junio y, como ya se ha manejado en otras ocasiones, se están realizando de manera escalonada según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiaria.

¿Cuándo depositan Mujeres con Bienestar en junio de 2026?

Si formas parte del programa, el calendario quedó así:

17 de junio: A y B

18 de junio: C, D, E y F

19 de junio: G, H, I, J, K y L

22 de junio: M, N, O, P y Q

23 de junio: R, S, T, U, V, W, X, Y y Z

¿Cuánto dinero reciben las beneficiarias?

El apoyo es de 1,750 pesos cada dos meses y se deposita directamente en la tarjeta del programa. Si ya estás registrada y activa dentro del padrón, no necesitas hacer ningún trámite extra para recibir el depósito.

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¿Quiénes pueden recibir Mujeres con Bienestar?

Este programa está dirigido a:

Mujeres de entre 18 y 59 años.

Que vivan en el Estado de México.

Que hayan completado su registro y formen parte del padrón de beneficiarias.

¿Hay registro abierto actualmente?

Por el momento no hay convocatoria para nuevas incorporaciones. Las autoridades todavía no han anunciado nuevas fechas de registro, así que lo mejor es mantenerse pendiente de los canales oficiales para conocer cualquier actualización.

Si estabas esperando tu depósito, lo importante es revisar la fecha que corresponde a la inicial de tu apellido y verificar el saldo de tu tarjeta en el día indicado.

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