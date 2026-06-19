Golpe de calor deja tres muertes y 124 casos por altas temperaturas en Tabasco

Altas temperaturas se registran en Tabasco en donde suman tres las víctimas fatales por golpe de calor. FOTO: MARCO POLO GUZMÁN HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM

El golpe de calor y las altas temperaturas que se han registrado en el Estado han provocado la muerte de tres personas, dos han sido por golpe de calor y una a consecuencia de deshidratación, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal.

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Tabasco encabeza los casos por temperaturas extremas

La dependencia federal aseguró que según el informe de salud por temperaturas naturales extremas, el estado de Tabasco acumula 124 casos de personas afectadas por el intenso calor sentido en los últimos días, lo que representa el 15% de los 820 casos que se han registrado en el país, ubicando al Estado en el primer lugar con afectaciones por esta situación.

A la fecha el estado ha registrado 21 casos de deshidratación, 97 golpes de calor y seis personas con quemaduras por exposición solar.

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Persisten temperaturas superiores a los 40 grados

Las temperaturas en Tabasco han llegado a los 42 °C con sensación térmica de 55°.

Para este fin de semana se esperan temperaturas de 39 a 42° con sensación térmica de 45 a 52 °C.

Las autoridades mantienen el monitoreo de los casos relacionados con golpe de calor, mientras continúan las condiciones de calor extremo en la entidad. Asimismo, el golpe de calor se mantiene como la principal afectación asociada a las altas temperaturas registradas en los últimos días.

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