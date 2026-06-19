Estados Unidos vence a Australia y acaricia el liderato del Grupo D

Estados Unidos y Australia se enfrentaron en un duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo D de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, disputado en el estadio de Seattle. El conjunto estadounidense fue ampliamente superior y consiguió una victoria que lo acerca a la siguiente ronda.

Estados Unidos vs Australia / Robin Alam/ISI Photos Ampliar

Desde los primeros minutos, Estados Unidos tomó el control del encuentro y encontró recompensa al minuto 11. Folarin Balogun realizó una gran jugada individual antes de enviar un centro retrasado que terminó siendo desviado por Burgess, quien no logró retirar la pierna a tiempo y marcó en propia puerta para el 1-0.

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El dominio de las barras y las estrellas se mantuvo durante toda la primera mitad y, justo antes del descanso, amplió la ventaja. Al minuto 44, un disparo de Sergiño Dest provocó una serie de rebotes dentro del área; el balón quedó suspendido y Alexander Freeman se elevó para conectar un remate de cabeza que terminó en el fondo de la portería, firmando el 2-0 con el que Estados Unidos se fue al medio tiempo.

Selección Estados Unidos / Chris Brunskill/Fantasista Ampliar

La segunda mitad fue mucho más disputada, con un juego cortado constantemente por las faltas y el fuerte contacto físico entre ambos equipos. Australia logró tener mayor posesión del balón durante varios lapsos del complemento; sin embargo, fue incapaz de generar oportunidades claras de peligro que pusieran en aprietos a la defensa estadounidense.

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Por su parte, Estados Unidos administró la ventaja conseguida en la primera mitad y controló el ritmo del encuentro hasta el silbatazo final, sellando una victoria por 2-0. Con este resultado, el conjunto de las barras y las estrellas quedó a la espera de lo que ocurra en el duelo entre Paraguay y Turquía, donde una victoria paraguaya o un empate le asegurarían el primer lugar del Grupo D.