Escocia vs Marruecos EN VIVO: ¿Dónde, cuándo y a qué hora ver el partido del Mundial 2026?

Escocia y Marruecos se ven las caras en el segundo partido de la fase de grupos en la Copa del Mundo desde el estadio de Boston.

Marruecos Mundial 2026 / Jean Catuffe Ampliar

La escuadra marroquí sorprendió al mundo después de sacarle un empate a Brasil en su debut mundialista. El conjunto africano demostró un gran nivel frente a una de las candidatas al título y dejó en claro que lo realizado en Qatar 2022 alcanzando las semifinales no fue una casualidad. Ahora, buscarán sumar su primera victoria del torneo cuando se midan al conjunto escocés que viene de ganar en su primer compromiso.

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Del otro lado, la selección de Escocia debutó venciendo al combinado de Haití, pero lo hizo sufriendo de más y ganando solamente 1 por 0. John McGinn fue el autor del único tanto y ahora los dirigidos por Steve Clarke buscarán asegurar el pase a la siguiente ronda cuando se midan a los vigentes campeones de la Copa Africana de Naciones.

John McGinn / Craig Williamson - SNS Group Ampliar

Quédate a vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde el estadio de Boston, Escocia se mide a Marruecos, y tú lo podrás vivir a través de W Deportes.

Escocia vs Marruecos, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER