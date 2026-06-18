¿Te engañaron con entradas al Mundial? Silvia Lidia “N” fue detenida por presuntos vínculos con estafa mundialista

Silvia Lidia "N" fue detenida por su presunta participación en robo con violencia y presunta estafa con entradas a partidos de la Selección en el Mundial.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a Lidia Silvia “N”, por su posible participación en el delito de robo con la agravante de haberse cometido con violencia, y quien además es investigada por su posible relación en la reventa de boletos de entrada para los partidos de futbol de la Copa Mundial 2026.

Investigación por venta ilegal de boletos para el Mundial 2026

De acuerdo con la investigación iniciada por esta Fiscalía, se estableció que el pasado mes de mayo las víctimas, un hombre y una mujer, habrían contactado a Lidia Silvia “N” y a su pareja sentimental con el fin de comprar boletos para el partido inaugural de futbol de la Copa Mundial 2026, ya que tanto la hoy investigada como su pareja se dedican a la reventa de boletos para eventos como partidos de futbol o conciertos.

Luego de diversas pláticas, las víctimas acordaron con Lidia Silvia “N” y su pareja la compra de dos boletos para un partido del mundial, por lo que quedaron de verse el pasado 22 de mayo en una sucursal bancaria al interior de una tienda departamental ubicada en la colonia Villa de Las Flores, sobre la avenida José López Portillo del municipio de Coacalco, donde realizarían la transacción.

#Detenida



Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Lidia Silvia "N", en cumplimiento de orden de aprehensión por el hecho delictivo de robo con violencia, hechos que estarían relacionados con la presunta venta ilegal de boletos de entrada para los juegos del Mundial de… pic.twitter.com/YPyGiIdMTr — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 18, 2026

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Robo con violencia durante supuesta venta de entradas

El día de los hechos, las víctimas arribaron al lugar acordado, momento en que Lidia Silvia “N” y el su pareja les dijeron que subieran a un vehículo para entregarles los boletos y contar el dinero. Sin embargo, estos sacaron un arma de fuego con la que amenazaron a las víctimas para desapoderarlos de 80 mil pesos en efectivo, para después darse a la fuga.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, la Fiscalía inició la investigación que permitió identificar a Lidia Silvia “N” como posible partícipe del delito de robo con violencia, por lo que solicitó y obtuvo de una autoridad judicial la orden de aprehensión en su contra.

Las autoridades mantienen abierta la investigación relacionada con la presunta reventa de boletos para eventos deportivos y la posible participación de la detenida en otros hechos similares. Asimismo, continúan las diligencias para esclarecer los hechos vinculados con la reventa de boletos y el robo denunciado por las víctimas.

por lo anterior, sí tu o alguien que conocer fue víctima de un delito similar o ejecutado por esta mujer y su pareja, la Fiscalía General de Justicia puso a disposición el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, asi como el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, disponible de manera gratuita para teléfonos inteligentes con sistemas iOS y Android, para que, en caso de reconocer a esta persona como probable implicada en otro hecho delictivo, sea denunciada.

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ahz.