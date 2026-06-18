La Delantera: el programa de Radiópolis que sorprende durante el Mundial 2026

Félix Fernández, Alberto Lati, “El Estaca”, Paty Cantú y Eduardo Videgaray lideran el éxito de La Delantera en el Mundial 2026. W Radio

En medio de la intensa cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los contenidos que más conversación ha generado entre los aficionados mexicanos no se encuentra necesariamente en las transmisiones de los partidos, sino en un programa que combina análisis, entretenimiento y humor.

Se trata de “La Delantera”, la apuesta de W Radio, W Deportes, Los 40 y Claro Sports que reúne a figuras reconocidas de distintos ámbitos para ofrecer una visión distinta del torneo más importante del futbol mundial.

El programa ha llamado la atención por integrar talentos provenientes de la radio, la música, el periodismo deportivo y el análisis futbolístico. La combinación ha resultado atractiva para una audiencia que busca contenidos más dinámicos y cercanos al lenguaje digital que domina las plataformas actuales.

¿Qué es La Delantera y por qué está generando conversación?

“La Delantera” reúne a Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal “El Estaca”, la cantante y conductora Paty Cantú, el periodista deportivo Alberto Lati y el exfutbolista y exportero Félix Fernández.

La propuesta mezcla el estilo irreverente que caracteriza a “La Corneta” con el conocimiento deportivo y la experiencia de figuras ligadas al futbol. El resultado es un formato que se aleja de los tradicionales programas de análisis deportivo y apuesta por una conversación más espontánea y entretenida.

Paty Cantú, una de las grandes sorpresas del Mundial 2026

Uno de los aspectos más comentados por la audiencia ha sido la participación de Paty Cantú.

Aunque es ampliamente conocida por su trayectoria musical, su desempeño como conductora ha sido señalado por muchos espectadores como una de las revelaciones de esta cobertura mundialista. Su interacción con el resto del panel aporta una perspectiva distinta que complementa tanto el análisis deportivo como los momentos de humor.

La diversidad de perfiles dentro del programa ha permitido que la conversación vaya más allá de los resultados de los partidos y aborde aspectos culturales, sociales y mediáticos relacionados con el Mundial.

W Radio apuesta por nuevos formatos para el Mundial

La cobertura del Mundial 2026 ha impulsado a diversas plataformas a experimentar con formatos diseñados para las nuevas audiencias digitales.

En ese contexto, “La Delantera” destaca por combinar referencias de la cultura popular, análisis futbolístico y entretenimiento en un espacio que conecta con usuarios acostumbrados al consumo de contenido en redes sociales, plataformas de video y podcasts.

Con transmisiones que superan las dos horas, el programa se ha convertido en una alternativa para quienes buscan una experiencia diferente durante la Copa Mundial. La apuesta de W Radio demuestra cómo la cobertura deportiva evoluciona para adaptarse a las nuevas formas de consumo de información y entretenimiento que dominan el panorama mediático en 2026.