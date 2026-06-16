Credenciales INAPAM: ¿se renuevan o siguen vigentes? Esto es lo que debes saber

Las credenciales del INAPAM, sin importar el año de emisión, siguen vigentes; solo se actualizan en casos específicos.

En los últimos días han surgido muchas dudas sobre la credencial del INAPAM. Que si hay que renovarla, que si sigue vigente o qué está pasando con su emisión. La respuesta corta es sencilla, pero tiene algunos detalles importantes que conviene conocer para no confundirse.

Y es que no funciona como otras identificaciones que tienen fecha de vencimiento. Aquí te contamos cómo está realmente el tema y en qué casos sí te toca hacer algún trámite.

¿Hay que renovar la credencial del INAPAM?

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores no tiene fecha de caducidad. Una vez que la tramitas, sigue siendo válida sin importar el año en que la hayas obtenido.

De hecho, el propio INAPAM confirmó desde 2024 que tanto las credenciales más antiguas como las actuales siguen teniendo validez.

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El INAPAM informó que todas las credenciales emitidas, sin importar el año, continúan vigentes. Ampliar

¿En qué casos sí debes actualizar o reponer tu credencial?

Aunque no se renueva, sí hay algunas situaciones en las que necesitas hacer un trámite. Por ejemplo, si:

La credencial está muy maltratada o ya no se puede leer

La perdiste o te la robaron

Cambiaste datos importantes, como tu domicilio

La fotografía ya no permite identificarte correctamente

En estos casos no se trata de una renovación, sino de una reposición o actualización.

¿Por qué no están emitiendo nuevas credenciales del INAPAM?

Por ahora, el proceso se encuentra detenido. A través de mensajes en redes sociales, especialmente en X, el INAPAM informó que el sistema de emisión de credenciales está en mantenimiento.

Hasta el momento no existe una fecha para que el servicio vuelva a operar ni se ha informado cuánto tiempo durará esta pausa. Mientras tanto, no es posible tramitar nuevas credenciales, aunque las que ya fueron emitidas siguen siendo completamente válidas.

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El INAPAM informó que la emisión de credenciales está suspendida temporalmente por mantenimiento en su sistema. Ampliar

¿Qué necesitas para tramitar la credencial del INAPAM?

Cuando el servicio vuelva a estar disponible, estos son los documentos básicos que te pedirán para realizar el trámite por primera vez.

Acta de nacimiento legible Identificación oficial vigente, como INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad expedida por el municipio o alcaldía CURP actualizada Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses, como recibo de luz, agua, teléfono o predial Fotografía reciente tamaño infantil, de frente, con fondo blanco y sin lentes ni gorra

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¿Qué datos te pueden pedir como contacto de emergencia?

Además de la documentación personal, también deberás proporcionar algunos datos de una persona de confianza como su CURP y número telefónico.

¿Qué debes hacer mientras el sistema está en mantenimiento?

Si ya cuentas con tu credencial, puedes seguir utilizándola con normalidad y no necesitas realizar ningún trámite adicional.

Pero, si todavía no la tienes debes de mantenerte pendiente de los canales oficiales del INAPAM y tener listos tus documentos para cuando se reactive el servicio

Así que la credencial del INAPAM no se vence ni necesita renovación. Solo requiere actualización en casos específicos y, por ahora, el trámite para nuevas emisiones permanece pausado.

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