Brasil vs Marruecos EN VIVO: horario, alineaciones y dónde ver el debut del Grupo C en el Mundial 2026

Brasil y Marruecos debutan este 13 de junio en el Mundial 2026 con un atractivo duelo correspondiente al Grupo C. El partido se disputará en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey enfrentará a una de las máximas candidatas al título contra la selección africana que sorprendió al mundo en la pasada Copa del Mundo.

Selección de Brasil / Sports Press Photo Ampliar

¿Cómo llegan Brasil y Marruecos al Mundial 2026?

La selección brasileña inicia una nueva etapa bajo el mando de Carlo Ancelotti, quién tiene la misión de devolver a la Canarinha a la cima del fútbol mundial. El equipo sudamericano llega con buenos registros ofensivos y una plantilla repleta de figuras que pueden marcar diferencias en cualquier momento.

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Brasil ha mostrado una tendencia clara hacia los partidos abiertos. En sus cuatro compromisos más recientes se superó la línea de 2.5 goles, reflejando una propuesta ofensiva basada en la velocidad, la posesión y la capacidad individual de jugadores como Vinicius Jr., Raphinha y Lucas Paquetá.

Por su parte, Marruecos continúa consolidándose como una de las selecciones más competitivas del planeta. Tras su histórica participación en Qatar 2022, los Leones del Atlas mantienen una base sólida y llegan con resultados positivos en sus últimos encuentros.

El conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi ganó tres de sus cuatro partidos más recientes y mantiene una estructura táctica equilibrada que combina orden defensivo con transiciones rápidas al ataque.

Achraf Hakimi / Darrian Traynor Ampliar

Posibles alineaciones de Brasil vs Marruecos

Ambos entrenadores apostarían por un esquema 4-2-3-1, buscando equilibrio en el mediocampo y profundidad por las bandas.

Alineación probable de Brasil

Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro, Bruno Guimarães, Casemiro, Raphinha, Lucas Paquetá, Vinicius Jr, Matheus Cunha

Alineación probable de Marruecos

Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi

Lo que está en juego en el Grupo C

Aunque se trata apenas de la primera jornada, el resultado puede marcar el rumbo del Grupo C. Una victoria permitiría tomar ventaja desde el inicio y acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.

Brasil busca confirmar su condición de aspirante al campeonato, mientras que Marruecos quiere ratificar que su histórica actuación mundialista no fue una casualidad. Con figuras de primer nivel en ambos lados y dos equipos acostumbrados a atacar, el duelo en Nueva Jersey promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada.

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Próximos pasos

Tras este encuentro, Brasil y Marruecos continuarán su camino en el Grupo C con la obligación de sumar puntos para asegurar su boleto a la fase eliminatoria. El resultado del debut podría ser determinante para definir el liderato del sector y encaminar la clasificación rumbo a los octavos de final del Mundial 2026.

Brasil vs Marruecos: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER