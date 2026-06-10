Javier Aguirre da pistas para el debut de México ante Sudáfrica: ¿Jugará Guillermo Ochoa en el primer partido del Mundial 2026?

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 está por terminar y Javier Aguirre rompió el silencio a menos de 24 horas del esperado debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica.

Entrenamiento Selección Mexicana / Hector Vivas - FIFA Ampliar

En conferencia de prensa desde el Estadio Ciudad de México, el estratega nacional compartió sus sensaciones previo al arranque de la Copa del Mundo y dejó abierta una de las incógnitas que más interés generan entre los aficionados: la titularidad de Guillermo Ochoa.

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El entrenador del Tri reconoció que vivir una Copa del Mundo en México representa uno de los momentos más importantes de toda su carrera. El Vasco Aguirre, quien participa en su quinto Mundial, y tercero como director técnico de la Selección Mexicana, aseguró que nunca había experimentado una emoción similar en más de cinco décadas dentro del fútbol profesional.

Aunque destacó el ambiente que existe al interior del grupo y la unión que ha construido con sus jugadores durante la preparación, no pudo evitar ser cuestionado sobre quién ocupará la portería en el partido inaugural.

El estratega no confirmó ni descartó la presencia del histórico guardameta Memo Ochoa, pero tampoco garantizó la titularidad de Raúl Rangel. “Al que le toque salir lo hará muy bien. En la portería estoy tranquilo”, afirmó; dejando abierta la competencia por uno de los puestos más importantes del once inicial de México.

Memo Ochoa y Javier Aguirre / Hector Vivas - FIFA Ampliar

El técnico también se mostró optimista respecto al estado físico de varios jugadores que arrastraban molestias durante los meses previos al torneo. Aguirre explicó que aquellos futbolistas que regresaron de lesiones lograron recuperar ritmo de competencia durante los partidos amistosos y considera que el equipo llega en condiciones ideales para afrontar el compromiso más importante del año. “Está todo el escenario para que hagamos un buen partido”, expresó.

El combinado nacional buscará aprovechar el respaldo de más de 80 mil aficionados que se esperan en las tribunas para iniciar con una victoria una Copa del Mundo 2026 que despierta enormes expectativas. Para Aguirre, el principal reto será evitar cualquier exceso de confianza frente a un rival que podría complicar el panorama desde el primer minuto.

¿Por qué México debe evitar confiarse ante Sudáfrica?

Aunque el Tricolor parte como favorito sobre el papel, los antecedentes obligan a mantener la cautela. México vs Sudáfrica ya protagonizaron un partido inaugural de Copa del Mundo en 2010 y aquel encuentro terminó empatado 1-1 en Johannesburgo. Además, los Bafana Bafana fueron la última selección africana capaz de derrotar al combinado mexicano, resultado que consiguieron en 2005.

La base del equipo mexicano estará respaldada por futbolistas que han asumido roles protagónicos durante el proceso mundialista. Johan Vásquez y César Montes apuntan a liderar la defensa, mientras que Erik Lira se perfila como una pieza fundamental en el mediocampo ante las dudas físicas que acompañaron durante meses a Edson Álvarez; en el ataque, las miradas estarán puestas sobre Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes llegan como dos de las principales referencias ofensivas del conjunto nacional.

Otro aspecto que destacó Aguirre fue la recuperación anímica del plantel después de las bajas sensibles que sufrió durante la preparación mundialista. Futbolistas como Luis Ángel Malagón, Marcel Ruiz y Rodrigo Huescas quedaron fuera por lesión, sin embargo, el entrenador aseguró que continúan cerca del grupo y forman parte del proyecto.

¡Nos pusimos muy guapos porque hoy tocaron fotos y videos!



Ya estamos listos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. ¿Qué tal salimos? pic.twitter.com/fkiHzjO6mb — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 10, 2026

Sudáfrica, bajo el mando de Hugo Broos, apostará por el orden defensivo y la velocidad al contragolpe. Con Lyle Foster como principal amenaza en el ataque, los africanos tratarán de aprovechar cualquier espacio que conceda México para sorprender en el arranque del torneo. Ambas selecciones saben que sumar puntos desde la primera jornada puede marcar diferencias importantes en un Grupo A que también comparten Corea del Sur y República Checa.

Con la emoción de una Copa del Mundo en casa, la experiencia de Javier Aguirre en los grandes escenarios y la expectativa que genera una nueva generación de futbolistas, México se prepara para uno de los partidos más importantes de los últimos años; será la primera prueba de un equipo que sueña con aprovechar la localía para firmar una actuación histórica en el Mundial 2026.