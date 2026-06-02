Selección Mexicana define dorsales para el Mundial 2026: ¿Qué número usará cada convocado?
La Selección Mexicana definió sus dorsales para el Mundial 2026. Checa los números de los convocados de Javier Aguirre para el debut en el Estadio Banorte.
La Selección Mexicana ya tiene números oficiales para la Copa del Mundo 2026. Javier Aguirre y su cuerpo técnico definieron los dorsales de los 26 convocados que representarán al Tricolor en el torneo que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá.
Esta numeración combina tradición, liderazgo y la sangre nueva que ilusiona a millones de aficionados. El debut mundialista está a la vuelta de la esquina: México abrirá el torneo el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Banorte.
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Lista completa de dorsales de México para el Mundial 2026
- 1 Raúl Rangel
- 2 Jorge Sánchez
- 3 César Montes
- 4 Edson Álvarez
- 5 Johan Vásquez
- 6 Erik Lira
- 7 Luis Romo
- 8 Álvaro Fidalgo
- 9 Raúl Jiménez
- 10 Alexis Vega
- 11 Santiago Gimenez
- 12 Carlos Acevedo
- 13 Guillermo Ochoa
- 14 Armando González
- 15 Israel Reyes
- 16 Julián Quiñones
- Guillermo Ochoa mantiene el histórico número 13 y se convertirá en el primer mexicano en disputar seis Copas del Mundo (récord al lado de Messi y Cristiano). Una leyenda viva.
- Alexis Vega hereda el dorsal 10, el más emblemático del ataque mexicano. Gran responsabilidad para el jugador en mejor momento.
- Raúl Jiménez porta el clásico de los ‘9’ goleadores.
- Edson Álvarez, capitán del Tri, usará el 4.
- Jóvenes promesas como Gilberto Mora (19), Obed Vargas (18), Mateo Chávez (20) y Brian Gutiérrez (26) debutarán en un Mundial con números que les darán visibilidad.
- Álvaro Fidalgo va con el 8 y Armando ‘Hormiga’ González con el 14 que en su momento utilizó ‘Chicharito’ Hernández.
¿Qué significa esta numeración para el Tri?
La lista refleja el equilibrio que busca el 'Vasco’ Aguirre: experiencia en las figuras históricas (Ochoa, Jiménez, Edson) y frescura en la nueva generación. Con 14 debutantes mundialistas, México apuesta por un equipo dinámico, sólido en defensa y peligroso en ataque.