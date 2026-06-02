Selección Mexicana define dorsales para el Mundial 2026: ¿Qué número usará cada convocado?

La Selección Mexicana ya tiene números oficiales para la Copa del Mundo 2026. Javier Aguirre y su cuerpo técnico definieron los dorsales de los 26 convocados que representarán al Tricolor en el torneo que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá.

Javier Aguirre / Hector Vivas Ampliar

Esta numeración combina tradición, liderazgo y la sangre nueva que ilusiona a millones de aficionados. El debut mundialista está a la vuelta de la esquina: México abrirá el torneo el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Banorte.

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Lista completa de dorsales de México para el Mundial 2026

1 Raúl Rangel

2 Jorge Sánchez

3 César Montes

4 Edson Álvarez

5 Johan Vásquez

6 Erik Lira

7 Luis Romo

8 Álvaro Fidalgo

9 Raúl Jiménez

10 Alexis Vega

11 Santiago Gimenez

12 Carlos Acevedo

13 Guillermo Ochoa

14 Armando González

15 Israel Reyes

16 Julián Quiñones

Edson Álvarez y Guillermo Ochoa / Hector Vivas Ampliar

Guillermo Ochoa mantiene el histórico número 13 y se convertirá en el primer mexicano en disputar seis Copas del Mundo (récord al lado de Messi y Cristiano). Una leyenda viva.

mantiene el histórico y se convertirá en el primer mexicano en disputar (récord al lado de Messi y Cristiano). Una leyenda viva. Alexis Vega hereda el dorsal 10 , el más emblemático del ataque mexicano. Gran responsabilidad para el jugador en mejor momento.

hereda el , el más emblemático del ataque mexicano. Gran responsabilidad para el jugador en mejor momento. Raúl Jiménez porta el clásico de los ‘9’ goleadores.

porta el clásico de los ‘9’ goleadores. Edson Álvarez , capitán del Tri, usará el 4.

, capitán del Tri, usará el 4. Jóvenes promesas como Gilberto Mora (19), Obed Vargas (18), Mateo Chávez (20) y Brian Gutiérrez (26) debutarán en un Mundial con números que les darán visibilidad.

(19), (18), (20) y (26) debutarán en un Mundial con números que les darán visibilidad. Álvaro Fidalgo va con el 8 y Armando ‘Hormiga’ González con el 14 que en su momento utilizó ‘Chicharito’ Hernández.

¿Qué significa esta numeración para el Tri?

La lista refleja el equilibrio que busca el 'Vasco’ Aguirre: experiencia en las figuras históricas (Ochoa, Jiménez, Edson) y frescura en la nueva generación. Con 14 debutantes mundialistas, México apuesta por un equipo dinámico, sólido en defensa y peligroso en ataque.