Mundial 2026 no garantiza ganancias: IMEF alerta por baja rentabilidad turística en México

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que el comportamiento reciente del turismo en México muestra un crecimiento en volumen, pero no en rentabilidad.

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¿Por qué el IMEF advierte sobre la rentabilidad del turismo en México?

Al participar en la conferencia de prensa “Expectativas Económicas en México”, el coautor de Ponencia IMEF 2026, Anglard Cervantes, agregó que México recibió más turistas y ganó menos dinero. Eso no es un logro, es una señal de alerta”, señaló al referirse a los resultados acumulados del sector turístico.

Explicó que, entre enero y abril de 2026, el país registró un aumento de visitantes internacionales, pero con una caída en la captación de divisas, lo que refleja un cambio en la composición del turismo.

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¿Qué impacto tuvo el Mundial 2026 en las expectativas económicas?

“Volumen sin rentabilidad no es éxito, es ocupación de infraestructura a descuento. El mundial amplificó las expectativas y expuso las fracturas. La SECTUR proyectó 5.5 millones de visitantes adicionales y 60 mil millones de pesos de derrame. Fematur estimó entre 700 mil y un millón de personas. Moody’s calculó mil 30 millones de dólares. La Ciudad de México abrió el torneo con 65 por ciento de ocupación hotelera, cuando los modelos más conservadores estimaban entre 80 y 100 por ciento”.

Sobre el impacto del Mundial 2026, sostuvo que las expectativas económicas se ampliaron, pero también evidenciaron limitaciones estructurales del sector.

Indicó, que las proyecciones oficiales y privadas no coincidieron con los resultados observados en ocupación hotelera y derrama económica.

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¿Cuál es el principal reto para el sector turístico?

“Lo que se vendió como un catalizador resultó ser un espejo. Reflejó con nitidez lo que ya existía debajo. La especulación tarifaria que ahuyenta al viajero en largo, de largo alcance, la infraestructura de movilidad inconclusa y un modelo de planeación turística que confunde el tamaño del evento con la certeza del beneficio”.

Asimismo, subrayó que el problema no radica únicamente en la cantidad de visitantes, sino en la capacidad del país para capturar valor económico de cada uno.

“La discusión correcta nunca fue cuántas personas llegaron. La discusión correcta es cuánto valor económico permaneció en México”. —

En ese tenor, el especialista advirtió que el reto no es atraer más turistas, sino aumentar el valor que cada visitante deja en la economía nacional.

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