Inauguran Central Manzanillo III: Claudia Sheinbaum y CFE fortalecen el sistema eléctrico y la transición energética
La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la Central de Ciclo Combinado Manzanillo III. Con una inversión clave de la CFE, esta planta aporta 357 MW al sistema nacional, reduce emisiones y sienta las bases para recibir más energías renovables.
En un paso estratégico para la soberanía y la sustentabilidad energética de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la Central de Ciclo Combinado Manzanillo III. Esta nueva infraestructura promete inyectar estabilidad, eficiencia y energía firme al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Durante el evento, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que esta planta es la base necesaria para comenzar a incorporar fuentes renovables de manera masiva, sin poner en riesgo el suministro eléctrico del país.
Más energía y desarrollo regional
Acompañada por Emilia Esther Calleja Alor (directora de la CFE), la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y Juan Carlos Carpio Fragoso (director de Pemex), la titular de la SENER detalló los alcances del proyecto:
- Capacidad adicional: Incorpora 357 megawatts (MW) al sistema nacional.
- Beneficio directo: Asegura el suministro en los hogares mexicanos y potencia el desarrollo industrial de la región.
- Inversión pública: Refuerza el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el control energético del país.
Tecnología de punta y beneficio ambiental
Uno de los puntos más relevantes de Manzanillo III es su diseño sustentable enfocado en mitigar el impacto ecológico mediante tecnología de última generación:
“Se podrán ahorrar más de 93 millones de litros de agua al año, lo que evitará la emisión de casi 1 millón de toneladas de dióxido de carbono, equivalentes a sacar de circulación más de 312 mil vehículos de gasolina”, afirmó González Escobar.
Este equilibrio entre potencia y ecología representa la visión del gobierno federal: garantizar justicia energética mientras se acelera la transición hacia fuentes más limpias.
Próximo anuncio: 38 nuevas plantas de energía renovable
Para cerrar, la secretaria de Energía adelantó que la CFE concluyó con éxito un proceso inédito y transparente que resultará en la entrada en operación de 38 nuevas plantas de energía renovable.
Los detalles específicos de estos proyectos limpios se darán a conocer la próxima semana durante la conferencia “Mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum, reafirmando el compromiso de reducir la huella de carbono y el consumo de combustibles fósiles en México.