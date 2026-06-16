Inauguran Central Manzanillo III: Claudia Sheinbaum y CFE fortalecen el sistema eléctrico y la transición energética

MX- Entrarán en operación 38 nuevas plantas, todas ellas de energías renovable / Agencias

En un paso estratégico para la soberanía y la sustentabilidad energética de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la Central de Ciclo Combinado Manzanillo III. Esta nueva infraestructura promete inyectar estabilidad, eficiencia y energía firme al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Durante el evento, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que esta planta es la base necesaria para comenzar a incorporar fuentes renovables de manera masiva, sin poner en riesgo el suministro eléctrico del país.

Más energía y desarrollo regional

Acompañada por Emilia Esther Calleja Alor (directora de la CFE), la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y Juan Carlos Carpio Fragoso (director de Pemex), la titular de la SENER detalló los alcances del proyecto:

Capacidad adicional: Incorpora 357 megawatts (MW) al sistema nacional.

Incorpora al sistema nacional. Beneficio directo: Asegura el suministro en los hogares mexicanos y potencia el desarrollo industrial de la región.

Asegura el suministro en los hogares mexicanos y potencia el desarrollo industrial de la región. Inversión pública: Refuerza el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el control energético del país.

Tecnología de punta y beneficio ambiental

Uno de los puntos más relevantes de Manzanillo III es su diseño sustentable enfocado en mitigar el impacto ecológico mediante tecnología de última generación:

“Se podrán ahorrar más de 93 millones de litros de agua al año, lo que evitará la emisión de casi 1 millón de toneladas de dióxido de carbono, equivalentes a sacar de circulación más de 312 mil vehículos de gasolina”, afirmó González Escobar.

Este equilibrio entre potencia y ecología representa la visión del gobierno federal: garantizar justicia energética mientras se acelera la transición hacia fuentes más limpias.

MX- La Central de Ciclo Combinado Manzanillo III, inaugurada hoy por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo / Agencias Ampliar

Próximo anuncio: 38 nuevas plantas de energía renovable

Para cerrar, la secretaria de Energía adelantó que la CFE concluyó con éxito un proceso inédito y transparente que resultará en la entrada en operación de 38 nuevas plantas de energía renovable.

Los detalles específicos de estos proyectos limpios se darán a conocer la próxima semana durante la conferencia “Mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum, reafirmando el compromiso de reducir la huella de carbono y el consumo de combustibles fósiles en México.