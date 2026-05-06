Las madres al volante: Más seguras y responsables que nunca

En el marco del Día de las Madres, un análisis reciente nos demuestra que las mamás no solo son el pilar del hogar, sino que también destacan como las conductoras más seguras y prudentes del país. La información nos permite entender mejor los hábitos detrás del volante y cómo la tecnología apoya esta labor diaria.

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¿Qué dicen los datos sobre la seguridad vial?

De acuerdo con las estadísticas compartidas por Life360, la plataforma de seguridad y conexión familiar, las madres presentan una tasa de accidentes significativamente menor en comparación con otros miembros de la familia. Mientras que los conductores adolescentes en edad de conducir registran 5.15 accidentes por millón de viajes y los papás alcanzan 4.31, las mamás se mantienen muy por debajo con apenas 2.69 accidentes por millón de viajes.

Además, este comportamiento cuidadoso se refleja en el respeto a los límites de velocidad. Las mamás registran una de las tasas más bajas de exceso de velocidad, con solo 1.44% del total de sus viajes. En contraste, los papás presentan un 2.05% de exceso de velocidad, lo que demuestra que las madres priorizan un manejo tranquilo y enfocado en la seguridad de sus pasajeros.

¿Cómo influyen las responsabilidades diarias en la conducción?

Detrás de estas cifras hay una realidad cotidiana. Conducir no es solo trasladarse; es coordinar, anticipar y cuidar. La movilidad de las madres está estrechamente ligada a la gestión de los horarios familiares y a los desplazamientos en zonas de alta densidad vehicular. Los datos muestran que una gran parte de sus recorridos responde a sus actividades como eje del hogar:

El 82.5% de sus viajes están relacionados con compras y actividades del hogar.

El 42.2% incluye el transporte escolar o el traslado a las actividades de sus hijos.

Más del 75% de los recorridos responden a traslados cotidianos de trabajo o responsabilidades familiares.

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¿Por qué la tecnología es clave para su tranquilidad?

Con un 77.3% de los viajes realizados en zonas urbanas y el 71% en medio de tráfico denso, contar con herramientas digitales se ha vuelto indispensable. Las aplicaciones de seguridad les permiten monitorear el entorno, coordinar los traslados de sus seres queridos y recibir información en tiempo real para optimizar sus rutas. Esto se traduce en un beneficio directo: una mayor tranquilidad mental y un ahorro de tiempo valioso para compartir con la familia.