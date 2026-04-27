¡Lomitos mundialistas! Adidas lanza jerseys oficiales para mascotas

La fiebre por la Copa del Mundo 2026 ha alcanzado un nivel sin precedentes, y esta vez, el “jugador número 12” no solo estará en las gradas, sino también en las cuatro patas de nuestros mejores amigos.

LOS PERRHIJOS TAMBIÉN PODRÁN DISFRUTAR DEL MUNDIAL



A través de redes sociales, #Adidas ha publicado fotografías de unos lomitos portando las camisetas de algunas selecciones de cara al #Mundial2026. pic.twitter.com/RMRFeMXmrC — 24 Morelos (@24_morelos) April 27, 2026

La marca alemana Adidas sacudió las redes sociales al anunciar el lanzamiento oficial de su colección mundialista para mascotas, permitiendo que los perritos de todo el mundo luzcan los colores de sus selecciones nacionales con el mismo estilo y tecnología que los atletas de élite.

La colección no se limita a simples accesorios, sino que se trata de réplicas diseñadas con materiales de alta calidad que imitan las texturas de los jerseys de juego oficiales.

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La colección incluye camisetas inspiradas en los uniformes oficiales de selecciones como México, Argentina, Colombia y Japón, replicando colores, diseños y detalles característicos de cada equipo.

Uno de los modelos que más ha llamado la atención es el de la Selección Mexicana, que rápidamente se volvió protagonista en redes sociales por su diseño y por el entusiasmo de los aficionados.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar?

Para los dueños interesados en que sus mascotas no se queden fuera de la fiesta mundialista, la disponibilidad será tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital de la marca.

home jerseys that fit the whole team 🐾 pic.twitter.com/XY6ancqFJT — adidas Football (@adidasfootball) April 27, 2026

Los jerseys estarán disponibles en una amplia gama de tallas, desde la XS (para razas pequeñas como chihuahuas) hasta la XL (para razas grandes como pastores alemanes o labradores).

En cuanto a los precios, se estima que las prendas oscilarán entre los 800 y los 1,200 pesos mexicanos, dependiendo del modelo y el tamaño. Aunque puede parecer un precio elevado, la respuesta del público ha sido masiva, agotando las primeras preventas en la aplicación de Adidas en cuestión de horas.

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Los expertos en marketing deportivo señalan que este movimiento es un acierto total de cara al 2026, ya que el mercado de las mascotas ha crecido exponencialmente, y vestir al perro con la “verde” es ahora el accesorio definitivo para las reuniones familiares durante el torneo.

El Mundial 2026 también se vive con mascotas

El lanzamiento refleja cómo el fútbol se ha convertido en una experiencia cada vez más global e inclusiva. Con el Mundial de 2026 —que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá—, las marcas buscan innovar para conectar emocionalmente con los aficionados.

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La inclusión de ropa para mascotas responde a una tendencia creciente en el mercado, donde los animales de compañía forman parte del estilo de vida de millones de personas. Adidas, en este contexto, apuesta por una propuesta que mezcla pasión futbolera con cercanía familiar.

Así, mientras las selecciones se preparan para competir en la cancha, los aficionados ya tienen una nueva forma de vivir el torneo: compartir la experiencia con sus mascotas, ahora vestidas con los colores de su equipo favorito.