SEP suspende clases este lunes 20 de abril: ¿Por qué Aguascalientes es el único estado con 11 días sin clases?

La SEP confirmó la suspensión de clases desde el 20 de abril en Aguascalientes. Getty Images

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó una nueva suspensión de clases que beneficiará a miles de estudiantes en México a partir de este lunes 20 de abril de 2026. Sin embargo, esta medida no aplica para todo el país, sino únicamente para una entidad específica.

De acuerdo con el calendario escolar vigente, los alumnos de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— del estado de Aguascalientes tendrán un periodo extraordinario de descanso que se extenderá hasta el próximo 4 de mayo.

Esta decisión responde a un ajuste local en el calendario educativo. Las autoridades estatales determinaron reprogramar las vacaciones de Semana Santa para hacerlas coincidir con la Feria Nacional de San Marcos 2026, uno de los eventos más importantes de la región.

¿Qué alumnos no tendrán clases y cuándo regresan?

El beneficio aplica tanto para escuelas públicas como privadas de nivel básico en Aguascalientes. Los estudiantes concluyeron actividades el viernes 17 de abril y regresarán a las aulas hasta el martes 5 de mayo.

En total, se trata de alrededor de 11 días sin clases dentro de este periodo, lo que convierte este descanso en uno de los más largos del ciclo escolar 2025-2026 para esa entidad.

Mientras tanto, en el resto del país la situación es distinta. Los alumnos regresaron a clases el pasado lunes 13 de abril tras las vacaciones de Semana Santa, y no se contemplan suspensiones adicionales durante lo que resta del mes de abril, según el calendario oficial de la SEP.

SEP aclara: no es un descanso nacional

Es importante destacar que esta suspensión no es generalizada. La SEP mantiene su calendario regular para la mayoría de los estados, por lo que las clases continúan con normalidad en gran parte del país.

Este tipo de ajustes regionales son permitidos dentro del sistema educativo, siempre que se cumpla con el número mínimo de días efectivos de clase establecidos en el ciclo escolar.

Con este cambio, los estudiantes de Aguascalientes tendrán una pausa adicional antes de encarar la recta final del ciclo escolar, que concluirá oficialmente en julio de 2026.