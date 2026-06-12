Millones de usuarios en México enfrentan la caída de Facebook e Instagram

Facebook e Instagram reportan fallas la mañana del 12 de junio de 2026 / bigtunaonline

La rutina digital de millones de personas se vio alterada este jueves 12 de junio cuando Facebook e Instagram presentaron fallas en su funcionamiento. Para muchos fue imposible cargar publicaciones, actualizar contenido o interactuar con normalidad dentro de las plataformas.

En México, la afectación alcanzó cifras significativas. De acuerdo con los datos compartidos durante la conversación radiofónica, alrededor de 93.5 millones de usuarios de Facebook experimentaron problemas de acceso o funcionamiento, mientras que 53.6 millones de usuarios de Instagram también resultaron afectados.

Una caída que evidenció nuestra dependencia digital

Más allá de la falla técnica, el incidente volvió a poner sobre la mesa el papel central que estas plataformas ocupan en la vida cotidiana. Hoy, revisar redes sociales forma parte de la rutina diaria de millones de personas.

Los datos lo reflejan con claridad. El tiempo promedio que los usuarios destinan cada día a Instagram es de una hora con tres minutos, mientras que en Facebook el promedio es de una hora con un minuto.

La interrupción, aunque temporal, bastó para generar incertidumbre, reportes masivos y preguntas sobre qué estaba ocurriendo.

Usuarios reportan fallas de Facebook e Instagram / Oscar Wong Ampliar

¿Por qué fallaron las plataformas?

Durante la entrevista, Emilio Saldaña “Pizu” explicó que estos servicios operan mediante una infraestructura distribuida y que no todos los usuarios del mundo dependen exactamente de los mismos sistemas.

“La caída que estamos reportando ahorita va más hacia la región de México; se dividen por regiones los servidores”. — Emilio Saldaña “Pizu”, experto en tecnología

Esta división regional permite que las plataformas administren mejor el tráfico global, pero también provoca que una falla específica pueda impactar con mayor intensidad a determinados países o zonas geográficas.

“En Estados Unidos no están reportando que ninguna de estas dos plataformas tengan problema”, explicó Saldaña al detallar el funcionamiento de esta infraestructura tecnológica.

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Cuando las redes se detienen

Aunque el servicio comenzó a restablecerse gradualmente, la caída dejó una reflexión inevitable: gran parte de nuestra comunicación, entretenimiento e incluso actividades laborales dependen hoy de unas cuantas aplicaciones.

La imposibilidad de acceder a ellas durante algunos minutos fue suficiente para recordar que, detrás de cada publicación y cada historia, existe una compleja red de servidores cuya estabilidad sostiene buena parte de nuestra vida digital.

Y cuando esa estructura falla, aunque sea por unos minutos, millones de personas sienten el impacto casi de inmediato.