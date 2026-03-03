Lilia Aguilar Gil descarta ruptura de la alianza Morena-PT ante la nueva reforma electoral

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Documento oficial de la propuesta de ley de Reforma Electoral aún no llega a San Lázaro. ¿Corre riesgo?

La diputada federal Lilia Aguilar Gil afirmó que el Partido del Trabajo (PT) se mantendrá a la espera de la iniciativa oficial de reforma electoral para fijar una postura definitiva.

Ante las diversas versiones y filtraciones que han circulado en el ámbito político, la legisladora señaló que su partido actuará con prudencia, evitando basarse en especulaciones, ya que hasta el momento no conocen el documento final que se presentará para su discusión.

¿Por qué el PT esperará la iniciativa oficial?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Aguilar Gil explicó que el PT ha participado activamente en la construcción de una propuesta conjunta con Morena y el Partido Verde Ecologista de México.

No obstante, subrayó que revisarán minuciosamente hasta “las letras chiquitas” una vez que la iniciativa llegue formalmente a sus bandejas, pues considera que gran parte del ruido mediático actual proviene de posturas de la oposición frente a textos que aún no han sido redactados formalmente.

¿Qué respondió sobre los señalamientos por los Cendis?

Respecto a los señalamientos en medios nacionales sobre un presunto intercambio de votos por presupuesto para los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), la diputada calificó estas acusaciones como un despropósito.

Defendió que los Cendis son una iniciativa educativa exitosa y reconocida mundialmente que ha sido blanco de persecución política en sexenios anteriores, negando rotundamente que su apoyo a la reforma esté condicionado a beneficios económicos para dicho proyecto.

La legisladora descartó cualquier posibilidad de ruptura en la coalición gobernante, a pesar de las tensiones naturales que han surgido en diversas entidades del país.

Aseguró que la alianza se mantiene sólida y que el compromiso del Partido del Trabajo es continuar con la construcción de la cuarta transformación, siempre bajo un análisis crítico y responsable de las reformas legislativas por venir.

