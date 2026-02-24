Diputada, Rosa María Huerta del Verde en SLP, celebra cumpleaños con stripper en su oficina | VIDEO

Lo que comenzó como un informe de actividades municipales en Río Verde, San Luis Potosí, se volvió viral en redes sociales luego de que una regidora fuera captada realizando bailes con movimientos de striptease durante un evento comunitario para adultos. La difusión de los clips desató debate sobre el comportamiento de servidores públicos, el uso de redes sociales y la frontera entre lo personal y lo político.

La regidora en cuestión es Rosa María Huerta Ortiz, representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien participó en un evento oficial organizado por el Sistema Municipal DIF. Las imágenes la muestran realizando una coreografía que algunos calificaron de “inapropiada” para quien ocupa un cargo público y que además fue grabada dentro de un contexto oficial.

¿Qué dijeron autoridades y la propia regidora?

Tras la viralización de los videos, Huerta Ortiz sostuvo que su participación formó parte de la programación cultural dentro del evento y que no hubo intención de faltar al respeto ni de utilizar recursos públicos para fines distintos a los culturales. El Partido Verde, por su parte, ha guardado silencio institucional hasta el momento, aunque diversos actores políticos y ciudadanos han expresado opiniones encontradas sobre si el comportamiento corresponde o no a la dignidad del cargo.

Aún no se sabe quién lo grabó y lo subió a redes sociales, sin embargo, es un hecho que mantiene a la diputada con toda la atención encima.

¿Qué dicen las redes sociales sobre el stripper con la diputada del PVEM?

En plataformas como Facebook, TikTok y Twitter, el caso dividió opiniones: algunos usuarios defendieron la espontaneidad y legitimidad de actos de expresión popular, mientras que otros advirtieron que servidores públicos deben mantener comportamiento acorde al cargo en eventos oficiales.

Además de la polémica por el contenido del video, la discusión se amplificó hacia temas más amplios como la imagen pública de los políticos, la manera en que se comunican con sus electores y la exposición de la vida privada dentro de actos oficiales.

¿Habrá alguna sanción legal contra la diputada del PVEM?

Este incidente pone sobre la mesa una brecha generacional y cultural en la percepción de lo que debe considerarse “comportamiento adecuado” de una figura pública. Para audiencias más jóvenes, el uso de formatos de video y expresión corporal dinámica es cotidiano y parte de la cultura digital que no necesariamente se ve como ofensiva o fuera de contexto.

Para audiencias más tradicionales, estos mismos gestos pueden leerse como poco serios o impropios de quien representa a la ciudadanía.

Esta tensión no solo se observa en este episodio en Río Verde, sino en otros casos donde funcionarios de distintas edades y generaciones comparten contenido que desborda el espacio formal. La discusión entonces no solo gira en torno a lo que sucedió, sino al choque entre códigos de comportamiento tradicionales y nuevas formas de comunicación pública en la era digital.