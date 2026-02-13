;

Nana Calistar Horóscopo: Qué bendiciones tendrán los signos del zodiaco para el 14 y 15 de febrero de 2026

El 14 de febrero favorece declaraciones y decisiones en pareja, mientras que el domingo 15 trae estabilidad y reflexión

Energía positiva y nuevas oportunidades para los 12 signos este fin de semana romántico. Getty Images

El fin de semana del 14 y 15 de febrero de 2026 llega con energía especial, especialmente por el Día del Amor y la Amistad. Según el estilo directo y sin filtros de Nana Calistar, los signos del zodiaco recibirán bendiciones relacionadas con el amor, el dinero y nuevas oportunidades personales.

La vibra astral apunta a reconciliaciones, decisiones importantes y hasta sorpresas económicas. Aquí te contamos qué le espera a cada signo este sábado y domingo.

Bendiciones para cada signo el 14 y 15 de febrero

  • Aries: Romance inesperado o reconciliación. Buen momento para hablar claro.
  • Tauro: Mejora económica o regalo sorpresa. Confía en tu intuición.
  • Géminis: Noticias positivas en el amor. Evita chismes.
  • Cáncer: Energía familiar y estabilidad emocional.
  • Leo: Fin de semana intenso en pasión y nuevas conexiones.
  • Virgo: Organización financiera y claridad en metas personales.
  • Libra: Declaraciones amorosas o encuentros especiales.
  • Escorpio: Cierras ciclos y recibes una oportunidad laboral.
  • Sagitario: Viaje corto o plan improvisado que te traerá alegría.
  • Capricornio: Reconocimiento profesional o avance en proyectos.
  • Acuario: Energía renovada y mensaje importante de alguien del pasado.
  • Piscis: Conexión espiritual y oportunidades para sanar heridas.

Fin de semana romántico trae sorpresas para el zodiaco

El 14 de febrero favorece declaraciones y decisiones en pareja, mientras que el domingo 15 trae estabilidad y reflexión. Nana Calistar advierte que algunos signos deberán soltar rencores para abrir espacio a nuevas bendiciones.

Este fin de semana no solo será romántico: también marca un momento ideal para atraer abundancia y cerrar ciclos emocionales.

