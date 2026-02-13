Nana Calistar Horóscopo: Qué bendiciones tendrán los signos del zodiaco para el 14 y 15 de febrero de 2026

Energía positiva y nuevas oportunidades para los 12 signos este fin de semana romántico. Getty Images

El fin de semana del 14 y 15 de febrero de 2026 llega con energía especial, especialmente por el Día del Amor y la Amistad. Según el estilo directo y sin filtros de Nana Calistar, los signos del zodiaco recibirán bendiciones relacionadas con el amor, el dinero y nuevas oportunidades personales.

La vibra astral apunta a reconciliaciones, decisiones importantes y hasta sorpresas económicas. Aquí te contamos qué le espera a cada signo este sábado y domingo.

Bendiciones para cada signo el 14 y 15 de febrero

Aries: Romance inesperado o reconciliación. Buen momento para hablar claro.

Tauro: Mejora económica o regalo sorpresa. Confía en tu intuición.

Géminis: Noticias positivas en el amor. Evita chismes.

Cáncer: Energía familiar y estabilidad emocional.

Leo: Fin de semana intenso en pasión y nuevas conexiones.

Virgo: Organización financiera y claridad en metas personales.

Libra: Declaraciones amorosas o encuentros especiales.

Escorpio: Cierras ciclos y recibes una oportunidad laboral.

Sagitario: Viaje corto o plan improvisado que te traerá alegría.

Capricornio: Reconocimiento profesional o avance en proyectos.

Acuario: Energía renovada y mensaje importante de alguien del pasado.

Piscis: Conexión espiritual y oportunidades para sanar heridas.

Fin de semana romántico trae sorpresas para el zodiaco

El 14 de febrero favorece declaraciones y decisiones en pareja, mientras que el domingo 15 trae estabilidad y reflexión. Nana Calistar advierte que algunos signos deberán soltar rencores para abrir espacio a nuevas bendiciones.

Este fin de semana no solo será romántico: también marca un momento ideal para atraer abundancia y cerrar ciclos emocionales.