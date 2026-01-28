Activista cercano a Trump acusa a México de incentivar insurrección en EUA y pide cerrar consulados

El activista e investigador de extrema derecha, Peter Schweizer, cercano al círculo del presidente Donad Trump, impulsa desde hace varios días una campaña pública en torno al lanzamiento de su nuevo libro titulado The Invisible Coup, en la que como tesis central plantea que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una invasión de migrantes con la finalidad de desestabilizar a Estados Unidos.

Schweizer, autor de varios libros polémicos con teorías conspirativas que han tenido altos éxitos en ventas, asegura a través de la amplia red de 52 consulados que el país tiene en territorio estadunidense se estaría coordinando los movimientos de migrantes y acciones de revuelta.

REVEALED: The 50+ Mexican Consulates Staging an Invisible Coup 🇲🇽👇 pic.twitter.com/vqKX6KgRqA — Peter Schweizer (@peterschweizer) January 26, 2026

En un video de un minuto publicado por el activista en sus redes sociales, que mezcla imágenes de archivo con otras creadas con inteligencia artificial se cuestiona el hecho de que México tenga “más de 50 representaciones consulares e Estados Unidos, comparado con China que solo tiene cinco, o Gran Bretaña que tiene ocho”.

“Ellos (los consulados mexicanos) no solo están emitiendo pasaportes. El gobierno de México ha construido una sofisticada maquinaria política que impulsa a los migrantes a no ser asimilados, que hace lobby para poner la agenda política de México primero. No es una situación al azar, es un golpe de Estado invisible” señala el video promocional del libro. —

En diversas entrevistas concedidas sobre todo a medios conservadores Schweizer sostiene que las protestas en Minneapolis en contra de los operativos del ICE son instigadas por el consulado de México en dicha ciudad, y asegura que uno de los grupos que ha manifestado comparte domicilio con la representación consular mexicana.

En una de esas intervenciones Schweizer incluso sostiene que varios de los consulados mexicanos en territorio estadounidense deberían ser cerrados pues no cumplen con una función diplomática, sino que están involucrados en el supuesto activismo anti-Trump y anti-ICE.

Schweizer no es el primer personaje en difundir teorías conspirativas o que vinculan a México detrás de supuestos movimientos o actividades delictivas en Estados Unidos, pero a diferencia de otros, tiene una trayectoria amplia en la generación de este tipo de comunicaciones, las cuales son retomadas por activistas de derecha e incluso por personajes relevantes en lo círculos políticos conservadores.

Un ejemplo es que el propio hijo del presidente Donald Trump lo entrevistó en el marco de su video podcast titulado “Triggered” Ahí Schweizer abundó sobre el contenido de su libro e insistió en que el gobierno de México está detrás del impulso de diversas protestas en territorio estadounidense, y de la inmigración descontrolada.

“Mexican Embassy Claims ‘Strict Political Neutrality‘ After Reconquista Bombshells in Peter Schweizer‘s The Invisible Coup” https://t.co/SFSq0sY1DZ via @BreitbartNews — Peter Schweizer (@peterschweizer) January 28, 2026

México defiende trabajo consular

Sin hacer referencia explícita a Peter Schweizer ni a sus dichos, la Secretaria de relaciones exteriores de México a través de la embajada del país en Washington emitió un comunicado en ingles en el que defendió el extenso trabajo consular que se hace en el país y que, entre otras cosas, permitió tan solo ene l 2025 la emisión de casi un millón 300 mil pasaportes. Ello junto a otros servicios especializados.

“Todas las acciones consulares se rigen por la Convención de Viena y se llevan a cabo con pleno respeto a la soberanía y las leyes de Estados Unidos. México mantiene una estricta neutralidad política, centrándose exclusivamente en la asistencia consular y las funciones administrativas. Este enfoque profesional ha permitido forjar relaciones de confianza con las autoridades y comunidades estadounidenses en todos los niveles de gobierno”. —

La Embajada subrayó que hay una estrecha cooperación bilateral que incluye una coordinación técnica permanente con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales, siempre dentro del marco legal aplicable.

“México reafirma su compromiso de operar una red consular responsable y legal, alineada con el derecho internacional, priorizando el servicio y la protección tanto de los ciudadanos estadounidenses en México como de los mexicanos en Estados Unidos”. —

