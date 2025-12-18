Un visitante interestelar que viene más allá del sol se acercará a la Tierra

No nació en nuestro sistema solar y está a punto de protagonizar uno de los eventos astronómicos más llamativos de los últimos años, por lo que ya tiene a científicos y varios aficionados mirando al cielo.

Se trata del cometa interestelar 3I/ATLAS, que en los próximos días alcanzará su mayor aproximación a la Tierra.

Este fue detectado por el sistema ATLAS, una red de telescopios diseñada para vigilar el cielo en busca de objetos cercanos a nuestro planeta. Desde el primer momento, llamó la atención de los astrónomos porque su trayectoria y velocidad no coinciden con las de los cuerpos que orbitan el Sol. Todo indica que viene de otra estrella, lo que lo convierte en un visitante excepcional.

A diferencia de la mayoría de los cometas conocidos, 3I/ATLAS no está atado gravitacionalmente al Sol, por lo que solo pasará una vez por esta región del espacio y luego seguirá su camino hacia lo desconocido. Esa condición ha despertado el interés de la comunidad científica, que busca entender de qué está hecho y cómo se comportan estos tipos de viajeros interestelares.

La pregunta que se plantean es ¿qué tipo de materiales existen más allá del nuestro? Porque son entidades que vienen de lo desconocido, de lo que está más allá a nuestro sol, por algo es que ha generado expectativa y asombro, algo que nos recuerda lo inmenso que es nuestro universo y no tenemos ni idea del tamaño que es.