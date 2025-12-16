Deja de pagar renta: Infonavit te presta hasta 600 mil para que puedas comprar tu casa

Pagar renta mes tras mes puede sentirse como dinero que se va sin dejar huella. Por eso, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) recuerda que hoy es posible dar el salto a una casa propia con un crédito de hasta 600 mil pesos, diseñado para quienes quieren comenzar a construir patrimonio y dejar atrás la renta.

El Infonavit ofrece distintos esquemas de financiamiento que permiten a los trabajadores formales comprar vivienda nueva o usada, e incluso mejorar o ampliar su hogar. El monto del crédito depende de factores como tu salario, tu edad, tu historial laboral y los puntos Infonavit que hayas acumulado a lo largo de tu vida laboral.

Uno de los principales atractivos de este crédito es que las mensualidades se ajustan a tu capacidad de pago, ya que se descuentan directamente de tu nómina. Esto brinda mayor estabilidad y evita retrasos que puedan afectar tu economía familiar. Además, al invertir en una casa propia, cada pago que realizas se convierte en patrimonio, no en un gasto perdido.

Para iniciar el trámite, el Infonavit recomienda registrarte en su portal oficial o acudir directamente a un Centro de Servicio Infonavit (CESI). Ahí podrás conocer si ya cumples con los requisitos, revisar tu precalificación y explorar las opciones de crédito que mejor se adapten a tu situación.

Entre los requisitos generales se encuentra tener una relación laboral vigente, contar con los puntos mínimos requeridos y no tener un crédito Infonavit activo, salvo en esquemas específicos de segundo financiamiento. El instituto también ofrece asesoría gratuita para evitar fraudes y ayudarte a tomar una decisión informada.

Dejar de pagar renta no solo significa cambiar de casa, sino cambiar de mentalidad financiera. Comprar vivienda a través de Infonavit puede ser el primer paso para asegurar estabilidad, respaldo familiar y un activo que crece con el tiempo.

Si llevas años preguntándote si es mejor seguir pagando renta o empezar a invertir en tu futuro, la respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas. Con un crédito de hasta 600 mil pesos, el Infonavit busca que miles de trabajadores cumplan el sueño de tener casa propia y comiencen a construir un patrimonio real.