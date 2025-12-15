La visibilidad digital vive una disyuntiva: El 70% de la inversión en SEO y redes sociales no llega a la IA

Durante años, la fórmula para el éxito digital parecía simple: invertir millones en SEO, publicidad en redes sociales, paid media y contenido para ganar visibilidad. Sin embargo, un nuevo informe de LLYC, bautizado como Machine Marketing, pone en entredicho la efectividad de esta estrategia tradicional. El estudio lanza una advertencia contundente: más del 70% de la inversión digital actual no está influyendo en la forma en que las inteligencias artificiales comprenden o recomiendan una marca.

Este escenario abre la puerta a un riesgo emergente y crítico: la invisibilidad algorítmica. Si una IA no reconoce o prioriza una marca, el consumidor actual, que se apoya cada vez más en estos sistemas, simplemente actuará como si esa marca no existiera. La brecha se produce porque gran parte del ecosistema digital de las empresas está diseñado exclusivamente para los ojos humanos, pero no es legible, procesable ni valorizable por los algoritmos de IA.

Inteligencia Artificial / Oscar Wong Ampliar

La era de la ‘respuesta cero’ y la caída del tráfico

La dinámica de consumo ha cambiado drásticamente con la irrupción de la IA generativa. Los modelos conversacionales, como ChatGPT o los AI Overviews de Google, concentran la atención del usuario y le entregan una única respuesta validada, sin necesidad de hacer clic ni navegar a una fuente externa.

Este fenómeno se conoce como la “respuesta cero” o zero click. Los datos confirman su imparable crecimiento:

Más del 35% de las búsquedas globales ya son respondidas directamente por una IA, sin que el usuario tenga que salir de la interfaz conversacional.

En Google, el porcentaje de consultas con el formato AI Overview se duplicó en solo dos meses (de enero a marzo de 2025).

La consecuencia es una erosión directa en el tráfico orgánico, con una caída de hasta el 35% en los clics que van a medios y portales.

La visibilidad de una marca ya no depende de aparecer en un ranking de resultados, sino de estar incluida en la primera y única respuesta generada por la máquina.

El AIMOT: Cuando la máquina define la confianza

Estamos presenciando un cambio cultural profundo en la forma en que se construye la confianza. El “momento cero de la verdad” (ZMOT), que tradicionalmente ocurría al comparar resultados en buscadores, se ha transformado en el AIMOT (AI Moment of Truth). Este es el instante crítico en el que la primera interacción con una marca sucede en un chat conversacional o en un asistente de voz. La máquina se convierte en el nuevo prescriptor invisible.

Los consumidores han aceptado esta nueva dinámica rápidamente:

Un 45% de los consumidores ya equipara la credibilidad de la IA a la de los medios de comunicación consolidados .

. Más de la mitad confía tanto o más en las recomendaciones algorítmicas que en las sugerencias de influencers humanos.

Con 8.400 millones de dispositivos con asistentes de voz en el mundo (más que seres humanos), el interlocutor que hoy define qué marcas merecen credibilidad ya no tiene rostro: es un algoritmo.

Inteligencia Artificial / Andriy Onufriyenko Ampliar

La hoja de ruta: Palancas para ganarse a la IA

Ante este panorama, LLYC plantea que el marketing entra en una etapa dual, en la que las compañías deben diseñar estrategias capaces de conectar emocionalmente con las personas y, al mismo tiempo, entrenar a los algoritmos. El reto no es futuro, es inmediato.

Para lograrlo, las marcas deben activar palancas estratégicas específicas:

AI Visibility Activation (AI Audit & Activation): El primer paso es auditar lo que las máquinas saben realmente de la marca. Esto implica optimizar la narrativa para que sea relevante y confiable, corregir información errónea y, sobre todo, reforzar la presencia en las fuentes que los algoritmos consideran autorizadas. El objetivo final es elevar el Algorithmic Share of Voice & Quality. Website Visibility: Los modelos de IA no leen como los humanos. Mientras las personas reaccionan a mensajes emocionales y visuales, los algoritmos valoran lo opuesto: textos largos, detallados y con contexto. Las empresas deben crear un ecosistema web paralelo diseñado específicamente para ser comprendido, indexado y citado por las herramientas de IA, incluyendo ajustes en la arquitectura de contenidos y señales técnicas.

En un entorno donde la IA decide qué información se muestra y qué marcas merecen confianza, ignorar la conversación algorítmica implica quedar fuera del mercado, incluso para empresas consolidadas y reconocidas. El verdadero desafío estratégico es aprender a convivir en ambos universos simultáneamente: el humano y el algorítmico.