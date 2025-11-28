Línea 2 del metro: Retrasos esta mañana en el transporte por rescate de un perrito que bajó a las vías

Si esta mañana tomaste la línea 2 del metro que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, seguramente el caos te causó retrasos en el trayecto. Y es que en redes sociales se encendieron rápidamente los reportes de que los trenes estaban detenidos y el avance era bastante lento. Te contamos por qué un perrito causó que muchos llegaran tarde sus destinos.

Perrito en la línea 2 del metro provoca retrasos de hasta 40 minutos Ampliar

Un perrito perdido provoca retrasos en la línea 2 del metro

La causa de la interrupción en el servicio del metro de la línea 2 no fue una falla eléctrica, un objeto en las vías o algún caso similar, sino fue un pequeño perrito que caminaba tranquilamente sobre las vías de este transporte público. Por lo que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó a través de sus canales oficiales que se tuvo que realizar un corte de corriente de emergencia en la zona afectada.

Esta medida aunque indispensable para garantizar la seguridad del animalito y del personal, detuvo por completo la circulación de los trenes. Incluso, un video en redes sociales se ve a un tren avanzando a paso lento porque el pequeño perrito va frente a él.

Rescate de perrito 🐕 causa retrasos y caos en la Línea 2 del Metro 🚇 de la #CDMX pic.twitter.com/ybRQD2JjNC — Diario CDMX (@cdmx_diario) November 28, 2025

¿Hasta qué estación de dió el rescate del lomito?

De acuerdo con varios ciberusuarios mencionaron que el rescate del perrito de la línea 2 del metro no fue hasta Chabacano, escribiendo que el lomito habría recorrido las vías desde la estación Revolución.

Por ende, los trenes tuvieron que reducir drásticamente su velocidad e incluso, se quedaron varados por muchos minutos, provocando una gran afluencia en los andenes y largos tiempos de espera, afectando a miles de personas que utilizan a diario el transporte.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Cuándo cerrará la línea 3 del metro por remodelación? Así afectará a los usuarios

El servicio se normaliza

El metro ha confirmado que el corte de corriente fue levantado y que el avance de los trenes se está normalizando, aunque persiste la saturación de pasajeros en las principales estaciones. Así que mantente al pendiente de los canales oficiales y espera actualizaciones del metro para saber qué pasará con el perrito de la línea 2.