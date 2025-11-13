¿Morena busca imponer el cobro de tenencia vehicular en todo el país para aumentar recaudación? En 15 estados ya aplica

La bancada morenista busca extender el cobro de tenencia vehicular a nivel nacional. / Andrzej Rostek

Un nuevo revés impositivo se perfila en la Cámara de Diputados por parte de Morena quien buscará imponer la tenencia vehicular en todos los estados del país con el fin de incrementar la recaudación de ingresos a nivel municipal y estatal.

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, defendió la iniciativa durante el foro Finanzas públicas sostenibles y fomento de la inversión para los gobiernos subnacionales: movilidad vehicular, catastro e inversiones, realizado este lunes en Morelos, donde explicó que la medida busca fortalecer las finanzas locales y aumentar la capacidad de inversión en servicios públicos e infraestructura.

Durante el foro se presentaron dos iniciativas; una en materia de registro catastral y otra relacionada con el impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos. Ambas propuestas, dijo, intentan reforzar las capacidades recaudatorias y la autonomía financiera de los gobiernos locales.



¿Dónde se paga actualmente la tenencia vehicular?

Actualmente, la tenencia vehicular sólo aplica en 15 estados, entre ellos: Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala y Colima, entre otros.

Con esto, de acuerdo con datos del propio Ramírez Cuéllar, extender el cobro de la tenencia a nivel nacional podría generar más de 42 mil millones de pesos anuales, e incluso hasta 76 mil millones.

