LA CORNETA - EL TOP 10: Apodos para el más bajito del grupo

Todos tenemos un amigo que no tiene mucha estatura que digamos. Es por eso que hoy, en La Corneta te dejamos algunos apodos para que te diviertas con compañero bajito.

Carlos Salas

LA CORNETA

En un tono ligero y amistoso, los apodos para un amigo de estatura baja pueden reflejar cariño, humor y camaradería, siempre con respeto para no incomodar.

Aquí van algunas ideas creativas de apodos que podrías usar para tu amigo “chaparrito”, inspirados en su carisma y en el buen rollo de la amistad.

Eso si, siempre bajo el estilo único de LA CORNETA, con Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal.

Apodos Para El Más Bajito Del Grupo…

Apodos Para El Más Bajito Del Grupo…

LA CORNETA - Lunes a viernes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

