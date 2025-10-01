¿El verdadero Juan Gabriel o un doble del ‘Divo de Juárez’? Esta es la versión oficial de la muerte de Alberto Aguilera

Un hombre con un parecido idéntico al 'Divo de Juárez' fue captado en París.

¿Qué onda con el “Divo de Juárez”? ¿Tiene un doble o sigue vivo? Muchas de estas preguntas se han disparado luego de que en redes sociales se viralizó un video en TikTok que muestra a un hombre con un parecido casi idéntico a Juan Gabriel.

Con más de 7 millones de vistas, el clip fue compartido por Fidel Marín, un usuario que captó al hombre en un restaurante en Île-de-France, en París, la ciudad del amor. En las imágenes se ve al hombre vestido con una chamarra naranja y una mascada azul. Sin embargo, más allá del atuendo, lo que realmente llamó la atención fue su rostro, sus rasgos faciales, que recuerdan demasiado a Juanga.

¿Alberto Aguilera Valadez sigue vivo?

El video ha provocado que se desentierren las teorías de que el cantante fingió su muerte para alejarse de los escenarios. Y no es la primera vez que pasa, ya que muchos otros videos e imágenes han conseguido capturar el gran parecido de otros hombres con el Divo.

¿De qué murió Juan Gabriel, el “Divo de Juárez”?

La versión oficial dice que Juan Gabriel falleció un domingo 28 de agosto de 2016 en su casa de Santa Mónica, California, a los 66 años, a causa de un infarto.

Días antes de su muerte había ofrecido un concierto en Los Ángeles como parte de su gira “MéXXico es Todo”. Un mes después, en septiembre, se realizó su funeral en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, donde casi medio millón de personas desfilaron para despedirlo bajo la lluvia.

Algunos de los dichos que alimentaron las teorías

La polémica más escandalosa la protagonizó Silvia Urquidi, amiga y representante del cantante, quien reveló que Juan Gabriel le confesó poco antes de morir que “lo querían matar”. Además, fue de las figuras que más cuestionó la autenticidad de las cenizas que el hijo de Juanga, Iván Aguilera, presentó en Bellas Artes.

Sin embargo, para muchos, este video de París no es más que una coincidencia, pero en redes sociales la eterna duda y especulación no deja de circular.

