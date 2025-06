Hoy No Circula y clima - 26 junio: ¿Qué autos no circulan y como estará el tiempo este jueves? / ©fitopardo

Antes de salir y encender tu automóvil para dirigirte a tu destino, consulta si tu coche podrá circular este jueves 26 de junio o si tendrás que buscar otra alternativa para desplazarte.

Recuerda que el programa ambiental Hoy No Circula está hecho con el fin de minimizar y controlar la emisión de contaminantes, por ello, de no respetarlo podrías recibir una multa o peor una infracción.

Las multas por no respetar este programa ambiental van de 20 a 30 UMAS, equivalente a 3 mil 394 pesos.

Carros que no circulan HOY

De acuerdo con el calendario del Programa Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los automóviles que no tienen permitido manejar el 26 de junio son los siguientes:

Vehículos con engomado color verde.

Holograma 1 y 2.

Placas con terminación en 1 y 2.

Vehículos que pueden circular sin restricciones

Estos carros no tienen ninguna restricción para poder transitar este jueves:

Hologramas 0 y 00.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Vehículos conducidos por personal de salud.

Vehículos con placas de discapacitado.

Motocicletas.

El horario del Hoy no circula inicia a partir de las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche.

Clima - 26 de junio

Se espera que este 26 de junio cese la emporada de lluvias en la capital. Para este jueves, se pronostica que las lluvias inicien a partir de las 3 de la tarde. Con una temperatura máxima de 21°C y la mínima de 14°C al amanecer.

Mientras que en el Estado de México se pronostica la presencia de nubosidad, que generará lluvias por la tarde - noche.