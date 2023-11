Si esto no es corrupción ¿qué es?

Nuevamente criticó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la actuación de los jueces y magistrados que insistió, trabajan para cúpulas de poder.

Desde Palacio Nacional el Primer Mandatario, aseguró que como muestra de la corrupción del poder judicial, fue el amparo que la juez, María del Carmen Cisneros, concedido a Néstor Isidro Pérez, "el Nini" para evitar su extradición a los Estados Unidos.

"Se detiene, en este caso a Néstor Isidro y una juez casi al momento de la detención le ofrece el amparo para que no sea extraditado ¿qué es eso? O sea si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la corte... ah y el consejo de la judicatura ¿de qué se trata? ¿Esto es derecho? Esto es chueco a todas luces".

Al cuestionar que ningún juez ha sido procesado por alguna irregularidad o delito, insistió en la necesidad de reformar al poder judicial incluyendo a un órgano que analice los casos que pueden darse por corrupción.

"Porque así el juez si se permite un periodo de relección o para mantenerse en el cargo porque se aplicaría lo de la revocación del mandato porque no sólo es la elección del juez, magistrado o ministro, la reforma que voy a enviar va a incluir también que exista un tribunal al interior del poder, el judicial para que esté pendiente del funcionamiento del juez... la judicatura pero no la judicatura actual porque está con todo respeto, pasmada".

Así mismo, luego de que se concediera una suspensión definitiva a la extinción de los fideicomisos entre ellos los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, López Obrador insistió en que el máximo tribunal pretende erigirse como el poder de poderes en el país.

"Si ahora el poder judicial que está prácticamente secuestrado, tomado, por la oligarquía de México, se quiere convertir en el poder de los poderes, está un poco exagerado, están levitando porque eso pues ni es constitucional, es antidemocrático, ni lo va a pedir el pueblo".

En este sentido, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, destacó el fallo de una jueza que devolvió una casa de 38 millones de pesos al ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, enfatizó que será la Fiscalía General de la República la que busque apelar la decisión de la juez Ana Lilia Osorno.