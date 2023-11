“Yo no respaldo” … AMLO reacciona por aspiraciones de familiares al Senado

Con un "no", reaccionó el presidente Andrés Manuel López Obrador a las aspiraciones políticas de familiares, tras darse a conocer que su hermano José Ramiro y a su prima Manuela Obrador aspiran a un escaño en el Senado de la República.

Al ser cuestionado a voz alzada en la mañanera en Oaxaca, aseguró que sólo se hace cargo de su hijo Jesús Ernesto porque tiene 16 años, pero enfatizó que tiene un acuerdo con su esposa e hijos hasta que termine su administración.

“¿De mi hermano dices? No yo no respaldo, a mi familia no y tengo el acuerdo directo con mis hijos que es mi familia más cercana, con mi esposa que mientras yo esté en actividad, ninguno puede ocupar cargo”.

Recomendó analizar si existe nepotismo, aunque señaló que ello ocurre con familiares directos. El Primer Mandatario confió que sus hijos se “porten bien” mientras sigue en el cargo y después insistió, se retirará de la política.

“Se han portado muy bien, no están metidos en ningún cargo, ya cuando yo me vaya pues a lo mejor pero yo ya no voy a estar porque yo me voy a jubilar en diez meses y me retiro por completo ya no voy a participar en nada ni voy a ir a congresos, ni voy a aceptar ningún cargo de ningún tipo, ni en México ni en el extranjero ni voy a mandar mensajes por redes sociales, ni voy a hacer ninguna declaración, no voy a volver a opinar en nada”.

El Jefe del Ejecutivo Federal recordó que ni su esposa Beatriz Gutiérrez Müller aceptó llevar el título de Primera Dama y se dedica a la academia incluso presumió que recientemente recibió un ascenso académico, ya es nivel II en el Sistema Nacional de Investigaciones.