Diputados autorizan un fondo de apoyo a Acapulco

Tras una larguísima y acalorada discusión, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos 2024, de poco más de 9 billones de pesos y que incluye resarcir 500 millones de pesos al recorte de 767 millones de pesos que se había previsto por error para al Tribunal Electoral.

También se autorizó un fondo para la reconstrucción de Acapulco, con los 15 mil 500 millones de pesos de los 13 fideicomisos extinguidos del Poder Judicial.

Pero esta aprobación tuvo antecedentes lamentables a lo largo de la sesión, la bancada guinda se confrontó hasta con algunos de sus propios legisladores, al rechazar todas las propuestas de cambio de la oposición y de los diputados morenistas afines a Marcelo Ebrard.

Estos últimos propusieron sin éxito destinar 45 mil millones de pesos a los damnificados de Guerrero, producto del 15 por ciento de los excedentes de la venta petrolera, propuesta que se les había prometido sería aprobada, pero al final fue rechazada, también en una especie de venganza interna pues 24 de los "marcelistas" antes habían votado a favor de una propuesta del PRI, lo que irritó a los morenistas.

Este desprecio al grupo de Ebrard, provocó que la diputada "marcelista", Selene Ávila a gritos renunciara en ese momento a la militancia de Morena y desde su curul llamó traidores a los integrantes de la bancada guinda en un discurso más que catártico.

"Los traidores a la Patria están dentro de Morena, traidores, si quieren déjenme sin cargo, pero no sin dignidad. Ahí están los que impidieron que llegara el dinero, son una vergüenza de bancada, me avergüenzo de ellas y de ellos".

Pero eso no fue lo único que ocurrió en el Pleno de San Lázaro, poco después de las dos de la tarde del miércoles , se registró un conato de trifulca con empellones, manotazos y jaloneos entre legisladores de Morena y los del PAN y PRI, por la disputa de la tribuna cuando se discutía una de las propuestas de la oposición de crear el fondo de reconstrucción para Acapulco, que fue el tema de discordia.

Los morenistas acusaron a los opositores de lucrar con el dolor de los acapulqueños y estos señalaron a los oficialistas de indolentes, insensibles y perversos.

La priista Melissa Vargas subió a tribuna con una pancarta que mostraba el número cero y reprochó a los morenistas que no aceptaran autorizar ni un solo centavo para Acapulco, "no tienen madre", les dijo en su cara.

"Pasarán a la historia como el gobierno más codo que ha tenido México, miren que darle la gran cantidad de cero pesos etiquetados en el 2024 para la reconstrucción de Acapulco. Compañeros eso es no tener conciencia, no tener amor por México, mejor dicho, eso es no tener madre".

El líder de los diputados panistas, Jorge Romero, subió a tribuna acompañado de un numeroso grupo de legisladores del Frente Amplio por México y planteó que se destinarán cien mil millones de pesos, a los damnificados pero no fue aceptada.

Los opositores ocuparon la tribuna antes de que concluya la participación del morenista, Carlos Manzo y a partir de ello comenzaron los empujones entre ambos bloques.

Se encendieron tanto los ánimos, que la presidenta de la Mesa Directiva, la priista Marcela Guerra, no pudo controlar la situación y se vio obligada a decretar un receso para restablecer el orden. De hecho, llamó a los coordinadores parlamentarios a calmar los ánimos y actuar con civilidad política, aparentemente convinieron no más agresiones.

Pero siguió el clima de confrontación, cuando el priista Rubén Moreira propuso darle un pellizco de 50 mil millones de pesos al pago de los intereses del Fobaproa, para destinarlos a Acapulco, porque si antes se rescató a los banqueros, ahora queremos rescatar, pero a los damnificados, dijo Moreira.

La reserva fue rechazada, de hecho, Morena y sus aliados batearon cientos de propuestas que plantearon panistas, priistas, perredistas.

Ante el constante rechazo a las propuestas que presentó la oposición, el panista Javier González, de plano mandó muy lejos el Presupuesto de Morena.

"Otro Presupuesto más que se irá a la basura y al rancho del Presidente, a la chingada, dicen que somos traidores, traidores son ustedes acaban de evitar un apoyo que era en beneficio de los acapulqueños".

Así las cosas, broncas y divisiones en el Congreso de la Unión.