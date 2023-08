Niega AMLO interferir en elecciones por hablar de Xóchitl Gálvez

No estoy influyendo en ninguna elección sino hablando de una realidad, fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador por el anteproyecto que la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral elaboró para que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, ordene al Primer Mandatario abstenerse de emitir comentarios relacionados con Xóchitl Gálvez.

De acuerdo al documento emitido a instrucción de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que se someterá a consideración de la Comisión, se da la instrucción a López Obrador para que evite bajo cualquier modalidad o formato, manifestarse, "emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos político-electorales de la quejosa y de las mujeres, ya sea de forma positiva o negativa"

"No estoy llamando a votar por nadie, no estoy influyendo, estoy hablando nada más de una realidad.

-Violó Fox la Constitución, usted está haciendo prácticamente lo mismo presidente.

-No, yo lo que estoy advirtiendo es que quieren los corruptos, los que saquearon a México, regresar, no, no somos iguales y tenemos la obligación de advertirle a la gente.

-Usted tiene a Mario Delgado por ejemplo

-No pero eso es un partido, el gobierno está obligado a garantizar la justicia".

Por ello consideró que de aprobarse el proyecto que le dicte silencio, se dará muestra que el Instituto Nacional Electoral y sobre todo el Tribunal Electoral, se venden o alquilan.

"No hablo de la señora si lo prohíben nada más que va a seguir quedando en evidencia de que ese tribunal está vendido o alquilado... es que es realmente contrario a la libertad, es una violación flagrante a las libertades".

Enfatizó que sus comentarios nada tienen que ver con el género de la senadora panista y más bien dijo, sólo habla de "la verdad" que pertenece al grupo de Claudio X. González y otros ex funcionarios que buscan de nuevo el poder para proteger sus intereses.

"Yo tengo el derecho de decir y además tengo las pruebas que son una pandilla de rufianes, no estoy metiéndome en cuestiones de género, no tiene que ver con hombres, no tiene que ver con mujeres.

-Pero ¿por qué no presenta denuncias en la Fiscalía?

-No, las he presentado por mucho tiempo y las han archivado".

Insistió que sus comentario durante las conferencias matutinos, no influirán de alguna manera en las elecciones presidenciales de 2024 y enfatizó que sólo hace uso como cualquier ciudadano, de su derecho de libre manifestación.

"Tengo la oportunidad como cualquier ciudadano de manifestarme libremente... todos los ciudadanos tenemos derechos y tenemos libertades.

-Pero usted es funcionario

-Sí pero estoy defendiendo intereses del pueblo, estoy defendiendo las causas por las que me eligieron

- Pero ¿por qué no usa al vocero para que emita una postura?

- Porque a veces no quiere él".

El Jefe del Ejecutivo Federal reiteró que tiene la conciencia tranquila y es que al ser cuestionado sobre la forma como se protege de los adversarios, destacó que hasta ahora no se ha pasado de insultos.

"No, tengo mi conciencia tranquila y no tengo ningún temor, porque los adversarios se portan bien no pasan de insultos, no hay mayor perversidad, es una molestia de tipo político, de tipo ideológico".

Afirmando que el tribunal actúa igual que siempre lo señaló de ser parte del problema que se tiene todavía en México contra la democracia por lo que comentó que se continuará trabajando por purificar la vida pública y así acabar con el influyentismo, el nepotismo, la corrupción y con todas lacras de la política.