Pide AMLO al TEPJF le explique en que consistió la falta en que incurrió

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJF) que le indique en qué consistió la supuesta violencia política en razón de género en la que habría incurrido en contra de la aspirante presidencial la senadora panista con licencia Xóchitl Gálvez.

Durante su diaria conferencia matutina desde Palacio Nacional y al ser cuestionado sobre la orden que emitió el Tribunal al INE para investigar su presuntos dichos que podrían haber representado violencia política de género, López Obrador destacó que desconoce qué pudo haber provocado la instrucción.

"Quiero saber en qué consistió (la falta), porque me gustaría aclararle a la gente, porque se me hace un exceso, ademas una injusticia, un afán de culparme, me gustaría hasta repetir lo que dije, nomas les pido a los del Tribunal, a ver si puedo repetir lo que dije para que la gente juzgue si yo cometí una infracción, si hubo violencia de género".

El jefe del Ejecutivo añadió que "yo recuerdo que lo único que planteé fue de que la señora, siendo autoridad, recibió contratos; el 70% los contratos que recibió su empresa fueron de desarrollados inmobiliaria que tienen su domicilio fiscal en Miguel Hidalgo (alcaldía)".