Responde Xóchitl Gálvez a señalamientos de AMLO en FGR

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, acudió este lunes a la Fiscalía General de la República para ponerse a disposición del ministerio público federal y en su caso solicitar se le informe si hay alguna investigación en su contra y de ser así que se le dé acceso a la carpeta de investigación

La aspirante del Frente Amplio por México así mismo dijo que venía a exigir que sea investigada y colaborar con la FGR y con la Fiscalía Especializada en delitos de corrupción en cualquier indagatoria en su contra

Aseguró que no tiene nada que temer, porque en los 31 años que tienen sus empresas no ha habido una sola irregularidad y no ha hecho uso del cargo para obtenerlos.

El equipo jurídico de la senadora panista también acudirá a la Fiscalía de la CDMX para conocer si hay alguna carpeta de investigación abierta en su contra, ante la denuncia que presentó en su momento el ex alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo.

Finalmente Xóchitl Gálvez dijo no tener miedo a ser investigada ni temer por su vida por eso reiteró que seguirá sin escolta y cuando esté en CDMX se seguirá moviendo en su bicicleta