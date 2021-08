"Destitución en TEPJF muestra crisis y descomposición en Tribunal e INE"

Existe una crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por lo que se necesita reformarlo junto al Instituto Nacional Electortal (INE), esta fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la destitución de José Luis Vargas Valdez acusado de traiciones y abusos en el Tribunal.

En la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario destacó el nombramiento de Reyes Rodríguez Mondragón, quien recordó, en una ocasión lo insultó a través de un twitter donde escribió “ojalá se muera ese viejo culero de palacio nacional”.

“Me enteré ayer que se reunieron los magistrados y destituyeron al Presidente y resulta que el Presidente que eligieron en una ocasión me insultó… Y lo comento para probar las características de las personas que ocupan estos cargos tan importantes. El nivel moral de los jueces de magistrados, electorales, del organismo que es la última instancia cuyas resoluciones son definitivas. Es un organismo clave para la democracia en México”.

Insistió en la necesidad de que haya una reforma a las autoridades electorales y contestó así al cuestionamiento si consideró que el nombramiento tiene intereses particulares.

“No, no, no me meto en eso es politiquería, no estoy para eso nada más ayuda a comprender el nivel de descomposición que existe en este organismo e institución y de por qué una reforma pero esto es un corolario de una seria de decisiones que se han tomado en contra de la democracia”.

Al destacar altos sueldos y privilegios de dichos funcionarios, enfatizó que no cumplen con la democracia y muestra de ello dijo, fue la pasada consulta popular ante lo que propuso que sean ellos mismo los que renuncien a su cargo.

“Y luego lo que cuestan, ganan como dos o tres veces más que yo y están colmados de atenciones y privilegios, es un pendiente del antiguo régimen, autoritario y corrupto, es lo que se heredó pero ya es tiempo que las cosas cambien, ellos mismos deberían de renunciar todos, por dignidad, por respeto a los ciudadanos, no pueden mantener esa conducta, completamente inmoral”.

Enfatizó que con la decisión en el Tribunal, se demuestra que el Gobierno Federal y en especial el Presidente de la República no interviene en otras instancias o poderes como en administraciones anteriores.